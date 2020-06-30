新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年「不知2小孩是誰的」　女兒又遭警姑丈蹂躪

圖文／鏡週刊

新住民小阮向本刊指控，20年前她在仲介牽線下嫁給行動不便的丈夫，不料卻在一個禮拜後慘遭公公性侵，噩夢持續8年之久，就連生下的2名女兒，也不敢去釐清生父是誰，長期遭受夫家親屬暴力對待的她，在公公去世後也被趕出家門。

更慘的是，她的小女兒庭庭（化名）在國小5年級時驚爆，從幼稚園開始就不斷被警察姑丈猥褻，最終也遭到性侵，導致庭庭重度憂鬱多次自殘，讓曾罹癌的媽媽也跟著以淚洗面，庭庭對姑丈提告，卻因證據不足而不起訴，雖然已透過司法想為庭庭再次討回公道，但母女2人對未來仍充滿不安。

庭庭向記者表示，想要提出再議，因為姑丈犯下的錯，讓她感到自卑，所以她認為：「這件事要被適當處理，自己才能放下。」原本想息事寧人的小阮，也表達支持女兒的意願，期盼透過司法還給庭庭公道，讓女兒早日走出傷痛的陰影。

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