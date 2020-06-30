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中印邊境開第3次軍團指揮官會議　部署「特種殺手部隊」坦克和防空系統

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▲▼ 印度軍方車隊通過拉達克地區（Ladakh）一處檢查哨。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度軍方車隊通過拉達克地區（Ladakh）一處檢查哨。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里29日專電

印度與中國為降低邊境局勢緊張，明天上午將在拉達克中印實際控制線印度這一側的丘舒爾（Chushul）舉行第3次軍團指揮官會議，希望縮小雙方在邊境的軍事集結。

綜合News 18、印度斯坦時報（Hindustan Times）等印度媒體引述消息人士的話指出，印度與中國預計明天上午10時30分在拉達克中印實際控制線（LCA）印度這一側的丘舒爾舉行第3次軍團指揮官會議。

先前兩次中印邊境軍團指揮官會議，都由印度第14軍團司令哈林德．辛赫（Harinder Singh）與中國南疆軍區司令柳林各率代表團，在拉達克中印實際控制線中國這一側的摩爾多（Moldo）邊境檢查站舉行，而丘舒爾就在摩爾多的對面。

一名消息人士指出，印度將持續要求中國部隊從幾個雙方對峙地點撤離，縮小雙方在邊境的軍事集結，且恢復5月初雙方對峙前的現狀。

▲解放軍戰車運動射擊考核。（圖／翻攝《西路強軍號》官方微信）

▲面對印軍戰機、防空系統壓境，解放軍在高原地區「頻放砲」威懾敵方。（圖／翻攝《西路強軍號》官方微信）

印度指控，中國部隊越過中印實際控制線，在加萬谷（Galwan Valley））等地修築軍事掩體、碉堡和觀測站；中國軍方則主張加萬谷歷來就是中國領土。

印度新德里電視台（NDTV）今天也以衛星圖分析指控，中國已超越1960年所主張的邊界線經緯度，占領加萬谷423公尺長的「印度領土」。

曾經參與中印邊界談判的印度前外交部次長拉奧（Nirupama Rao）說，中國採取非常極端的立場，他們所聲索主張的邊界線定義，遠遠超出在正式談判中所提出的邊界線。

印度與中國部隊5月初在拉達克和錫金發生肢體衝突和投擲石塊事件後，雙方在拉達克對峙迄今。原本雙方透過協商正朝和平解決爭端的方向前進，但卻在6月15日晚於加萬谷山脊發生暴力對峙，導致印度20名軍人死亡，中國傳有40多名軍人死傷。

在上述暴力對峙發生後，雖然雙方同意透過和平協商解決問題，以及回歸6月6日第一次軍團指揮官會議中達成雙方部隊從對峙點撤離的共識，不過卻是各自增兵邊境，甚至部署特種突擊隊。

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