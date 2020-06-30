美網友嫌國旗太過時　重新設計獲109萬人力挺...左上角50星變喜劇人物

▲網友設計的新國旗中，代表美國50個州的星星替換為喜劇人物。（圖／翻攝自Change.org）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國「佛洛伊德之亂」爭議讓反對種族主義運動越演越烈，除了全美多座雕像遭毀外，現在怒火也延燒到了美國國旗、國歌上。有網友25日在請願網站change.org上發起了「更改美國國旗和國歌」的請願，至今已經獲得超過109萬人支持。

現行的美國國旗俗稱為「星條旗」（Stars and Stripes），由13道紅白相間的寬條構成，左上角還有一個包含了50顆白色小五角星的藍色長方形，其中紅色象徵勇氣，白色象徵真理，藍色則象徵正義。13道間紋象徵著美國最早建國時的13個殖民地；而50顆五角星則代表美國的50個州。

▲截至台灣時間30日止，支持請願人數已經突破109萬人。（圖／翻攝自Change.org）

發起請願的網友 will wahony 表示，現行的國旗已經過時，不僅看起來很醜，有沒有傳遞正確的訊息，為了應聲援Black Lives Matter（黑人的命也是命）維權運動，國旗左上角藍色的區域應該改為黑色，而象徵50個州的星星也應該以美國喜劇作品《小屁孩日記》的主角曼尼·赫佛弗利（Manny Heffley）圖像代替，原本國旗上的紅色條紋也要改為代表幸福、樂觀的黃色。

除了美國國旗外，請願書也提到，既然國旗已經改為黑、白、黃三色相間，不如把國歌也一併改為美國說唱歌手維茲·卡利法（Wiz Khalifa）的歌曲《黑與黃》（Black and Yellow），並表示，「只有將國歌改為令人令人難以置信的歌曲，才能將懷舊之情帶回到最有能力和最有愛心的這一代人。」

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