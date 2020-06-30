電信三雄5G終於開台　但5G究竟與你何關？

▲台灣5G網路今日正式開台。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

隨著電信三雄各自宣布5G開台時程後，也宣示著台灣即將在今（30）日正式進入5G世代；今日打頭陣的，就是電信老大哥中華電，即將在上午宣布5G開台，以及相關電信資費，而下午則由台灣大接棒，推出相關服務亮點。而遠傳電信，則是將於本週五（7/3）宣布開台事宜。不過，5G到底與我們的生活有什麼關聯？為何人人都憧憬5G世代的來臨？

手機網速變快 荷包消失的速度也變快

對於一般消費者來說，5G對於你我最有感的影響，莫過於手機網速；用習慣4G網路的你，有時在下載App或是觀看影片、打手遊時，一定遇過「卡卡的」、「突然卡住」、「跑不動」等狀況。

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不過先前《ETtoday新聞雲》記者曾利用遠傳所提供的5G網路實測，這一切的「症頭」，再遇上5G網路之後，幾乎可以「不藥而癒」；以下載App為例，以往利用手機4G網路下載時，幾乎都得等上幾秒，甚至是幾分鐘，但若以5G網路下載App，幾乎可說是「秒完成」，完全不需要等待。

但是，手機網速變快，消費者就得付出相對的資費代價；以先前中華電外洩的5G資費顯示，雖然最低599元資費，即可享受到5G網路，不過就不像現在的499元資費一樣可以「吃到飽」。

外傳，中華電將5G資費分為8個資費級距，從599元一路到2,699元都有相對應的資費內容。但是「吃到飽」的起價不再是「499元」，而是現在5G早鳥資費的「1,399元」。雖然仍有1,399元以下的資費，不過「吃不飽」，每個月都有數據用量限制。

根據傳聞指出，資費選擇1,399元（含）以上的用戶，都將可享受數據吃到飽；而選擇1,199元（含）以下的用戶，則會有每月的數據用量限制。

且在「吃不飽」的資費選擇中，也提供不同的數據用量限制，1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是10 Mbps。

1,399型以上雖然都是吃到飽，但網速也有差別，1,399型與1,599型可支援最快1 Gbps連線速度、1,799型與2,699型則能支援1.5 Gbps。這也意味著，到了5G世代，你在享受超高速網速的同時，你的荷包乾癟速度也會快上一些。

▼根據先前外洩的中華電5G電信資費，最低599元就可享受到5G網路，但每月的數據有用量限制。（圖／中華電提供）

5G真正應用在企業

對於電信業者來說，一般消費用戶雖然是需要關照的重點之一，不過對於業者來說，未來真正的戰場，可能會擺在企業應用當中。

中華電總經理郭水義先前受訪時曾提過，未來5G不是看人口覆蓋，也不需要比較設置的站數，而是要看哪裡有場域需求，透過大數據去分析，哪邊的客戶應用場域需求最高，就會著重哪邊的基站建設。

遠傳總經理井琪也曾表示，遠傳會依照各地區的人口覆蓋率，再用大數據來加以計算，導入的數據會考慮歷史資料、人流、時間、地區，以分析出來的結果來決定建置基站的地點與數目。

這也意味著，而對於無線高速網路有大量應用的場景，未來幾乎會集中在企業場域，例如醫院的智慧醫療、港口、機場等。以遠傳電信為例，先前該公司在活動時曾提及，將會抓緊企業客戶應用，並針對企業客戶所需的專網提出四大解決方案。

且當時遠傳總經理井琪也表示，在5G正式開台前，就已在執行9件POC，且還有8件仍在洽談當中，且遠傳服務的領域橫跨了傳統製造業、醫療體系、政府公開測試場域、高科技產業，以及零售業等。光是今年在新經濟的營收，就預估可達130億元；這也是為何，電信業者會將未來5G的應用商機，放眼到企業應用當中。