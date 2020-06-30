俄付賞金請塔利班殺駐阿富汗美軍？　川普斥：假新聞！

▲傳俄羅斯付賞金請塔利班激進分子殺駐阿富汗美軍。（圖／路透）

實習記者王詩晴／綜合報導

美國媒體報導，根據美軍近幾個月審問被俘虏之激進分子所得來的情報，俄羅斯付賞金給塔利班（Taliban）激進分子，請他們暗殺駐阿富汗的美軍，而此暗殺行動已經造成多名美軍死亡。美國總統川普（Donald Trump）堅持此情報為「假新聞」。

據《The Washington Post》報導，在2018年，駐阿富汗美軍有10人因敵對性槍擊或簡易炸彈死亡；2019年有16人；今年目前為止有2人。而在這些年中，有幾名軍人則死於阿富汗安全部隊的「藍綠」敵對事件，阿富汗安全部隊也傳已被塔利班滲透。

《紐約時報》26日援引知情官員說法報導，美情報已得出結論，俄方軍事情報局（GRU）提供獎金給塔利班相關的武裝分子，鼓勵殺害駐阿富汗的美軍與其他聯軍。據信伊斯蘭武裝分子或其他人員與俄方有密切接觸。

俄方之前就認為《紐時》發布假新聞，都是毫無根據的指控；俄駐美大使強調，這些說法已威脅到外交人員。此外，極端組織塔利班也否認此事。

美國總統川普（Donald Trump）堅持此情報為「假新聞」，他在Twitter上表示：「從來沒有人告訴過我、副總統、或是參謀長我國軍人在阿富汗遭到俄羅斯策畫的攻擊」，他並補充，「川普領導下的政府是由史以來對俄羅斯最強硬的」。