發展金融科技「時不我予」！　黃天牧提3大方向因應

金管會今(29)日舉行第2場金融科技座談會,主委黃天牧以莎士比亞名劇「哈姆雷特」來形容金融科技對金融業是一種磨難,但他很高興金融機構適用改變現狀來因應衝擊,並提出3大方向與業者共同努力,讓金融科技發展可長可久。

金管會今天舉行金融科技座談會,主委黃天牧率領各局處官員,聆聽金控、銀行、保險、投信、期貨、純網銀、電子支付及各產業公會等高層提出對金融科技發展的建言。

黃天牧引用2015年經濟學人以「Slings and Arrows」為題,點出莎士比亞名劇哈姆雷特的經典台詞「To be, or not to be, that is the question」形容金融科技對金融業的磨難,但生活或毀滅才是需要思考的問題,從另個角度來看,維持現狀或改變現狀,「我很高興是To be改變現狀來因應衝擊」,在時代、環境的改變下,需要做更多事,讓金融科技有更多發展空間。

黃天牧最後提出3大方向,首先是建立「單一窗口」,讓金融、科技業者來解決或諮詢問題,也是未來金融科技發展路徑圖要著墨的所在,統整金融、科技業的意見,來強化不同部門的溝通。

再者是培養夥伴關係,黃天牧指出,金管會人力資源不見得完全足夠,也面臨金融科技能力建構的問題,期待與各金融機構、公會培養夥伴關係,發展金融科技不能只靠金管會,更需要產官學共同推動,因此在共同目標、共同優先順序的政策下進行分工,像是什麼事情須金管會做最後拍板,何時公會扮演角色彙整意見,甚至學者專家或NGO團體可以在決策過程中扮演何種角色。

最後是建構可苛責性機制,黃天牧說,金融服務是透過實體或網路金融機構,「信任是最重要的核心價值」,因此要建立可苛責性機制,不論是實體或網路,對消費者來說,要有一個可苛責性機制,也就是出了問題、誰要負責,如同金管會必須對民眾負起責任。

歷經2場金融科技座談會,黃天牧也提及,未來將從這3方向強化不同部門的溝通,匯聚大家資源、建立夥伴關係,朝共同目標訂定政策的優先順序,讓金融科技發展可長可久,他也坦言,面對金融科技發展,有「時不我予」的感覺,由於台灣在這方面被期待很深,但進展仍有很大空間可以努力,「大家知道要往哪裡走,但要往哪裡走需要大家共同努力」,今天會議結束是另一個共同努力的開始。