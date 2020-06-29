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發展金融科技「時不我予」！　黃天牧提3大方向因應

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▲▼金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（29）日舉行第2場金融科技座談會，主委黃天牧以莎士比亞名劇「哈姆雷特」來形容金融科技對金融業是一種磨難，但他很高興金融機構適用改變現狀來因應衝擊，並提出3大方向與業者共同努力，讓金融科技發展可長可久。

金管會今天舉行金融科技座談會，主委黃天牧率領各局處官員，聆聽金控、銀行、保險、投信、期貨、純網銀、電子支付及各產業公會等高層提出對金融科技發展的建言。

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黃天牧引用2015年經濟學人以「Slings and Arrows」為題，點出莎士比亞名劇哈姆雷特的經典台詞「To be, or not to be, that is the question」形容金融科技對金融業的磨難，但生活或毀滅才是需要思考的問題，從另個角度來看，維持現狀或改變現狀，「我很高興是To be改變現狀來因應衝擊」，在時代、環境的改變下，需要做更多事，讓金融科技有更多發展空間。

黃天牧最後提出3大方向，首先是建立「單一窗口」，讓金融、科技業者來解決或諮詢問題，也是未來金融科技發展路徑圖要著墨的所在，統整金融、科技業的意見，來強化不同部門的溝通。

再者是培養夥伴關係，黃天牧指出，金管會人力資源不見得完全足夠，也面臨金融科技能力建構的問題，期待與各金融機構、公會培養夥伴關係，發展金融科技不能只靠金管會，更需要產官學共同推動，因此在共同目標、共同優先順序的政策下進行分工，像是什麼事情須金管會做最後拍板，何時公會扮演角色彙整意見，甚至學者專家或NGO團體可以在決策過程中扮演何種角色。

最後是建構可苛責性機制，黃天牧說，金融服務是透過實體或網路金融機構，「信任是最重要的核心價值」，因此要建立可苛責性機制，不論是實體或網路，對消費者來說，要有一個可苛責性機制，也就是出了問題、誰要負責，如同金管會必須對民眾負起責任。

歷經2場金融科技座談會，黃天牧也提及，未來將從這3方向強化不同部門的溝通，匯聚大家資源、建立夥伴關係，朝共同目標訂定政策的優先順序，讓金融科技發展可長可久，他也坦言，面對金融科技發展，有「時不我予」的感覺，由於台灣在這方面被期待很深，但進展仍有很大空間可以努力，「大家知道要往哪裡走，但要往哪裡走需要大家共同努力」，今天會議結束是另一個共同努力的開始。

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