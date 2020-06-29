金融科技座談會聚焦8大議題！　金融業盼開放多元認證方式

▲金管會今天召開第二場金融科技座談會，主委黃天牧率領各局處官員聆聽業者意見。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委黃天牧今（29）日舉行金融科技座談會，各金融機構大多聚焦在8大議題，包括雲端使用、跨子公司資料運用、放寬法遵科技應用場景、建立新創業者分層機制、金融科技園區建立「試驗場域」、開放多元認證、政府資料適度開放、「端到端」數位體驗等，期許未來業務上有更多發展空間。

國泰金控總經理李長庚會中提出3大建言，首先是「以國際化角度協助金融業者使用雲端」，目前數位金融實戰中，幾乎所有數位開發、測試、數據分析與運算工具與環境，全球領先的金融與科技業者都普遍使用4大雲端（ AWS、Google、Microsoft、Alibaba ）服務，依現行辦法作業繁多且報准流程不定時，趕不上科技與產品開發時效，因此建議就金融機構將作業委託他人處理涉及使用雲端服務，放寬報准事項，協助金融業者使用雲端。

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第二為「放寬金融集團跨公司的資料運用」，李長庚指出，現行金控子公司之間，若擬交互運用客戶姓名及地址以外的個資，須分別依照個資法及共同行銷管理辦法，重複相同或近似的告知內容，並分別取得2次客戶同意才行，造成金融業取得客戶同意資料交互運用的困難，建議金管會可簡化子公司間互運客戶資料的同意方式，建立客製化服務。

第三為「放寬法遵科技應用場景」，李長庚說，近年來金融科技發展迅速、金融監理強度遽增，傳統仰賴大幅人力的內控作業，已無法長遠因應經營需求，業者無不發展大數據、AI、RPA等新科技，強化風險辨識，減緩法遵、風管與治理成本，因此業者也需金管會可適宜放寬既有監理邏輯與做法，業者法遵科技方能有效落地，發揮成效。

中信金控總經理吳一揆則提到，金融科技創新應有容錯文化，無論是金融或科技業者推出的創新方案，難免會碰到法令的模糊地帶，因此建議在金融科技園區建立「試驗場域」，在特定範圍、特定對象、特定場景，且風險可控的範圍下，以事前申報的方式，有別於監理沙盒的核准，如新加坡已進入沙盒2.0，核准只要21天。

回到資安問題，吳一揆表示，以現行規範來說，金融機構與新創業者合作，若發生資安漏洞等問題，金融機構須負起全責，迫使金融業者不願意合作，建議比照日韓星的方式，建立新創業者分層機制的認證標準，有助於金融機構找到合法合規的新創業者。

富邦金控總經理韓蔚廷也指出，開放銀行目前僅針對銀行業開放，建議是否對證券、保險等其他行業也能著手規劃，另外是與TSP業者合作規範能鬆綁，建議在符合資安條件下，可以開放網投商品，第三是政府資料開放運用，如健保就醫資料是否能在客戶同意下，適度開放作為理賠、核保的依據，最後是建議用Mobile ID作為身分認證的開放。

玉山銀行董事長黃男州表示，科技不斷改變金融面貌，整體數位化一定會到來，加上純網銀下半年開業，台灣數位金融以成行，整體金融生態圈的數位競爭力，須待業者與主管機關來整合，再者客戶急需「端到端」的數位體驗，除了銀行資料外，政府也有很多資料逐步開放中，但如何讓流程更順暢，影響力將會很大，像是政府擬推動數位身分證，如何運用在金融上，若可透過身分認證打通，透過手機、電腦串聯，數位金融發展更能往前跨一大步。

連線商業銀行（LINE Bank）總經理黃以孟認為，純網銀在發展過程中聚焦非實體方式來互動，但現行法規都適用在實體金融機構，以自然人憑證為例，對於發展行動銀行、行動金融是有距離的，建議金管會開放更多數位安全的認證方式，取代難在行動銀行的自然人憑證，業務上也更有發展空間。

將來商業銀行執行副總經理梅驊也強調，純網銀主打線上的金融服務，而生活則是線下的，期許未來金融服務能與郵局、超商、物流、電商等產業相互結合，建議金管會能將直接識別與間接識別的個人資料等權利義務釐清。