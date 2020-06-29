　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

金融科技座談會聚焦8大議題！　金融業盼開放多元認證方式

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會今天召開第二場金融科技座談會，主委黃天牧率領各局處官員聆聽業者意見。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會今天召開第二場金融科技座談會，主委黃天牧率領各局處官員聆聽業者意見。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委黃天牧今（29）日舉行金融科技座談會，各金融機構大多聚焦在8大議題，包括雲端使用、跨子公司資料運用、放寬法遵科技應用場景、建立新創業者分層機制、金融科技園區建立「試驗場域」、開放多元認證、政府資料適度開放、「端到端」數位體驗等，期許未來業務上有更多發展空間。

國泰金控總經理李長庚會中提出3大建言，首先是「以國際化角度協助金融業者使用雲端」，目前數位金融實戰中，幾乎所有數位開發、測試、數據分析與運算工具與環境，全球領先的金融與科技業者都普遍使用4大雲端（ AWS、Google、Microsoft、Alibaba ）服務，依現行辦法作業繁多且報准流程不定時，趕不上科技與產品開發時效，因此建議就金融機構將作業委託他人處理涉及使用雲端服務，放寬報准事項，協助金融業者使用雲端。

請繼續往下閱讀...

第二為「放寬金融集團跨公司的資料運用」，李長庚指出，現行金控子公司之間，若擬交互運用客戶姓名及地址以外的個資，須分別依照個資法及共同行銷管理辦法，重複相同或近似的告知內容，並分別取得2次客戶同意才行，造成金融業取得客戶同意資料交互運用的困難，建議金管會可簡化子公司間互運客戶資料的同意方式，建立客製化服務。

第三為「放寬法遵科技應用場景」，李長庚說，近年來金融科技發展迅速、金融監理強度遽增，傳統仰賴大幅人力的內控作業，已無法長遠因應經營需求，業者無不發展大數據、AI、RPA等新科技，強化風險辨識，減緩法遵、風管與治理成本，因此業者也需金管會可適宜放寬既有監理邏輯與做法，業者法遵科技方能有效落地，發揮成效。

中信金控總經理吳一揆則提到，金融科技創新應有容錯文化，無論是金融或科技業者推出的創新方案，難免會碰到法令的模糊地帶，因此建議在金融科技園區建立「試驗場域」，在特定範圍、特定對象、特定場景，且風險可控的範圍下，以事前申報的方式，有別於監理沙盒的核准，如新加坡已進入沙盒2.0，核准只要21天。

回到資安問題，吳一揆表示，以現行規範來說，金融機構與新創業者合作，若發生資安漏洞等問題，金融機構須負起全責，迫使金融業者不願意合作，建議比照日韓星的方式，建立新創業者分層機制的認證標準，有助於金融機構找到合法合規的新創業者。

富邦金控總經理韓蔚廷也指出，開放銀行目前僅針對銀行業開放，建議是否對證券、保險等其他行業也能著手規劃，另外是與TSP業者合作規範能鬆綁，建議在符合資安條件下，可以開放網投商品，第三是政府資料開放運用，如健保就醫資料是否能在客戶同意下，適度開放作為理賠、核保的依據，最後是建議用Mobile ID作為身分認證的開放。

玉山銀行董事長黃男州表示，科技不斷改變金融面貌，整體數位化一定會到來，加上純網銀下半年開業，台灣數位金融以成行，整體金融生態圈的數位競爭力，須待業者與主管機關來整合，再者客戶急需「端到端」的數位體驗，除了銀行資料外，政府也有很多資料逐步開放中，但如何讓流程更順暢，影響力將會很大，像是政府擬推動數位身分證，如何運用在金融上，若可透過身分認證打通，透過手機、電腦串聯，數位金融發展更能往前跨一大步。

連線商業銀行（LINE Bank）總經理黃以孟認為，純網銀在發展過程中聚焦非實體方式來互動，但現行法規都適用在實體金融機構，以自然人憑證為例，對於發展行動銀行、行動金融是有距離的，建議金管會開放更多數位安全的認證方式，取代難在行動銀行的自然人憑證，業務上也更有發展空間。

將來商業銀行執行副總經理梅驊也強調，純網銀主打線上的金融服務，而生活則是線下的，期許未來金融服務能與郵局、超商、物流、電商等產業相互結合，建議金管會能將直接識別與間接識別的個人資料等權利義務釐清。

ET快訊
盧秀燕晚間「再開罰台電2000萬」　函送董事長
東區統領廣場驚傳持刀割喉！險插入動脈…國中少年要媽媽陪上警局
快訊／宜蘭外海5.2地震！嘉義以北有感　最大震度3級
快訊／伊朗對川普「發通緝令」！要求國際刑警組織幫抓人　原因曝
快訊／威力彩11億開獎了！中了7號碼「繼續放連假」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

發展金融科技「時不我予」！　黃天牧提3大方向因應

快訊／威力彩11億開獎了！中了7號碼「繼續放連假」

金融科技座談會聚焦8大議題！　金融業盼開放多元認證方式

影／企業回流帶動置產需求！　專家：台灣房市邁入黃金10年

房市搶搶滾！國產署15宗地上權標脫六成　權利金賺進123億元

鴻海旗下工業富聯生產口罩　截至5月底已出貨6200萬片

永豐期貨擺脫傳統框架　找來辣妹站台首創財經綜藝節目

疫情變數大「Q3旺季不旺」！光寶科：下半年優於上半年　全年獲利看增

遊艇休憩服務產業龍頭　亞果遊艇7/1登錄興櫃

金融業負責人條件嚴格！　街口胡亦嘉：賈伯斯、馬雲在台也不符資格

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

奴才掉海裡了！博美狂吠超擔心 跳海救父水太深...爸反被當坐騎

發展金融科技「時不我予」！　黃天牧提3大方向因應

快訊／威力彩11億開獎了！中了7號碼「繼續放連假」

金融科技座談會聚焦8大議題！　金融業盼開放多元認證方式

影／企業回流帶動置產需求！　專家：台灣房市邁入黃金10年

房市搶搶滾！國產署15宗地上權標脫六成　權利金賺進123億元

鴻海旗下工業富聯生產口罩　截至5月底已出貨6200萬片

永豐期貨擺脫傳統框架　找來辣妹站台首創財經綜藝節目

疫情變數大「Q3旺季不旺」！光寶科：下半年優於上半年　全年獲利看增

遊艇休憩服務產業龍頭　亞果遊艇7/1登錄興櫃

金融業負責人條件嚴格！　街口胡亦嘉：賈伯斯、馬雲在台也不符資格

會談倒數15分鐘終於抬頭！「一句話」讓社工揪心：漫長等待是值得的

「我們摔進3公尺深排水溝！」女大生摔車急報案　20名警消到場傻見這條溝

武漢金凰珠寶出包！80幾噸「假黃金」質押融資665億...涉及15家信託

劉錫輝／中華民國歷史三部曲

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！遊客狂哀…老闆娘出面：有過分嗎？

肥腿分3種！喝茶＋按摩…3週打造「超細直美腿」　女神親試：整條腿在燃燒

被指控先對邱議瑩動手　洪孟楷駁斥：惡意轉移焦點

東區統領撞球場持刀割喉！險插入動脈…國中少年要媽媽陪上警局

「洪孟楷先偷打邱議瑩」　張宏陸：讓你受驚哭哭我道歉

快訊／宜蘭外海晚間5.2淺層地震　嘉義以北有感

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

財經熱門新聞

即／威力彩11億　晚間正式開獎　

威力彩頭獎衝11億　聰明包牌拚今年最大獎

「勞保退休金」該不該提前領？預期再6年破產...

振興三倍券來了！最高回饋、領取方式「懶人包一次看！」

三倍券綁定電子票證「小七加碼最多！」　 經濟部一張圖報你賺回饋

中華電6/30一早舉辦5G啟用典禮

三倍券電商白名單出爐！　航空公司官網、主題樂園網站皆可使用

台灣大5G開台搞突襲！連假尾聲宣布6/30開台

振興三倍券可透過簽帳金融卡回饋！　唐鳳：部分店家提供早鳥優惠

東森打造「台灣坎城」明年七月動工　王令麟：打造林口新地標

雄獅攜手星夢郵輪「探索夢號」全球首度復航　搶攻澎、金、馬國旅商機

超港贏星有優勢！台灣游資多　會計師建議發展「具特色的金融中心」

中國信託「家‧如常」影片有彩蛋！搭景重現1970年代　彰顯台灣精神

3倍券綁對卡才划算！8銀行加碼破千元

更多熱門

相關新聞

金融業負責人條件嚴格！　胡亦嘉：賈伯斯、馬雲在台當不了

金融業負責人條件嚴格！　胡亦嘉：賈伯斯、馬雲在台當不了

金管會今（29）日舉行金融科技座談會，這次與金融機構面對面交流，街口金融科技執行長胡亦嘉會中提出，金融機構負責人要求有一定的資歷，但像蘋果創辦人賈伯斯、阿里巴巴創辦人馬雲在台都不能當金融機構的負責人，建議應有其他標準，主委黃天牧對此表示，在負責人資格積極條件，看是否能用列舉方式，增加科技及新創的認可標準。

亞洲區塊鏈高峰會即將登場　七大主軸議題一次看

亞洲區塊鏈高峰會即將登場　七大主軸議題一次看

金管會主委黃天牧自曝理財方式！

金管會主委黃天牧自曝理財方式！

疫情拖累純網銀開業時間　金管會主委黃天牧：年底如期上線

疫情拖累純網銀開業時間　金管會主委黃天牧：年底如期上線

疫情衝擊國內金融業！　金管會主委黃天牧說話了

疫情衝擊國內金融業！　金管會主委黃天牧說話了

關鍵字：

金管會黃天牧金融科技純網銀資安

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

動保處衝兩間咖啡店「接走4浣熊」

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

孫生爆「等女友」衝突片！長髮妹是「極巨版黃捷」

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

「最美巨乳」曝15年前撩人辣照！F罩杯逆天挺拔

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

更多

最夯影音

更多
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面