房市搶搶滾！國產署15宗地上權標脫六成　權利金賺進123億元

▲國泰營區地上權案。（圖／記者謝婷婷攝）

記者吳靜君／台北報導

國產署今（29）日開標15宗地上權案，標脫九宗，標脫率達六成，除了國泰營區較受矚目之外，還有南港地區地上權、高雄市鳳山地上權，都是許多投資人爭相搶標。連國產署官員都說，以今天標脫情形來看，地上權土地案確實還蠻熱絡地。

國產署今日開標15宗地上權案，招標土地分別位於台北市3宗、高雄市4宗、台中市3宗，新竹縣、雲林縣、台南市、嘉義市、澎湖縣各1宗權利金底價89億3,990萬元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%，其中地租隨申報地價調整的年息率為1%，不隨申報地價調整的年息率為2.5%。

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這次標脫九宗，權利金高達123.4億元，除了國泰營區全球人壽以97.8億元拿下之外，其他也同樣有受到歡迎的地上權案，像是南港輪胎附近的地上權案，投標者也有三封，包含麗寶建設、新壽以及新纖投標，最後由麗寶建設以7.89億元拿下，溢價率37.06%；其次高雄市的鳳山地上權也是三位投資人投標，最後由名軒開發以6.02億元拿下，溢價率也高達58.94%，是標脫九宗地上權案中，溢價率僅次於國泰營區者。

國產署表示，這次四宗地上權土地是首次列標即順利標脫，包括台北市南港區土地、台中市北屯區土地、雲林縣斗六市土地及澎湖縣馬公市土地。其中雲林縣首次標脫地上權案，顯見只要標的區位具發展潛力，仍會符合市場需求，吸引投資人進場投標。

▲商仲表示，台北市精華商圈近期商辦大樓供不應求，因此只要有適當的物件釋出，就會成為投資人爭搶的目標。（圖／財政部國產署、國泰營區地上權）

8月中公告招標下一批地上權案 今年最後一批

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，這次國產署招標地上權如此受到歡迎，除了台北市精華區重要商圈一地難求，等於供給很少的狀態，自2018年到2023年北市商辦多處於供不應求的狀態，就算有新落成的大樓，也多是企業自己的自用。全球人壽總部現在在松江車站，租金也是水漲船高，因此想要搶下國泰營區作為總部大樓確實也是成本考量，最受關注的光華希望廣場投資案已即將完工，現搶下國泰營區後，不論自用及中長期考量，都能滿足企業需求。

國產署表示，這次招標完地上權後，下一次公告招標今年最後一批地上權，預計在八月左右，十月開標，現在也正在盤點適合的土地，提供投資人投資。