鴻海旗下工業富聯生產口罩　截至5月底已出貨6200萬片

▲工業富聯口罩生產線，設備及口罩實現全自動化。（圖／翻攝富士康）



記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下在A股掛牌的子公司工業富聯（FII）今（29）日舉辦上市兩周年論壇，以「新基建新未來」為主題，董事長李軍旗回顧過去一年，談到工業富聯的深圳「柔性裝配作業智能工廠」，以及防疫期間，迅速組織口罩生產線，截止5月底，口罩已出貨達6200萬片。

李軍旗表示，工業富聯前進的每一步，都希望能夠成為照亮身後千千萬萬中小企業的微光，並將「智能製造+工業互聯網」作為公司的發展戰略，在多個技術領域和業務方向持續深耕布局，堅守「服務全球智造，兼善天下實業」的初心，展現龍頭企業的前瞻佈局和發展韌性。

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李軍旗指出，回顧過去一年，工業富聯交出一份令人欣喜的成績單，像是智能製造方面，工業富聯的深圳「柔性裝配作業智能工廠」，入選世界經濟論壇「製造業燈塔工廠」，成為全球智能製造工廠的標桿案例，通過凝練「燈塔工廠」建設成果，對外推廣「燈塔工廠」整體解決方案，目前已經在嘉興等地啓動燈塔工廠建設。

李軍旗進一步指出，科技服務方面，工業富聯以工業三硬三軟作為底層基礎，構建跨行業跨領域的工業互聯網應用平台「富士康工業雲平台（Fii Cloud）」，並面向製造企業智能化轉型升級，提供硬軟整合的科技服務整體解決方案，合作項目已在汽車零配件、汽車電子、機動車、廚衛設備、金屬加工、印刷包裝、紡織印染、玻璃製造等多個領域落地。

工業富聯首席執行官鄭弘孟表示，面對年初突如其來的疫情，工業富聯在踐行社會責任方面不斷探索，成果豐富，像是迅速組織全球防疫指揮工作組，完成員工排查、防疫機制、內部管理、設備物資、清潔消毒、教育訓練、員工關懷等七大板塊的工作，組建各園區全方位員工健康防疫網絡。

鄭弘孟指出，物資防疫方面，工業富聯迅速組織架設口罩生產線，並在截止5月底，口罩累計出貨已達6200萬片，同時攜手美商Medtronic合作生產呼吸器產品，並規劃在未來一年可望生產1萬個呼吸器產品，並在科技防疫方面，對外推出富集雲無憂復工App，為工業企業無憂復工提供專業科學的指導，同時免費開放旗下FII開發者中心5大核心服務，為千萬用戶線上辦公與協同開發貢獻力量。

展望下一個十年，工業富聯與中國聯通共同打造的「富士康5G+工業互聯網應用示範園區」率先落地，這也是深圳唯一的「5G+工業互聯網」應用省級示範園區，目前已有多個合作項目進入測試階段，工業富聯立志成為「新基建時代中產業價值升級的合伙人」，發揮自身的技術優勢和產業資源積累，為客戶提供技術服務和產業資源服務，為所服務的產業的價值提升作出貢獻。

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