疫情變數大「Q3旺季不旺」！光寶科：下半年優於上半年　全年獲利看增

▲光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對營運展望，光寶集團（2301）副董事長暨總執行長陳廣中表示，雖然目前看起來第三季營運有些回升，不過「旺季不旺」態勢確立，下半年可望優於上半年，主要原因是第一季開工時間延後，在工作天數增加帶動下，今年每股盈餘（EPS）還是有機會挑戰2016年的4.05元。

陳廣中說，第二季受惠於遠距工作需求，仍有不少急單，拉貨情況不錯，表現優於預期；至於第三季則需要進一步觀察，雖然有旺季需求，且工作天數較多，但最大變數仍是新冠肺炎（COVID-19）疫情的不確定因素，仍可能會面臨轉單或取消訂單等情況。

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「今年旺季不旺，是確定的事情。」陳廣中透露，客戶需求偏向觀望，PC產品訂單已見趨緩，陸續從空運轉成海運，而資料中心也逐漸回到正常模式；儘管第三季旺季不旺，但今年第二季加上第三季，仍有機會比去年好。

至於資本支出方面，陳廣中指出，今年相對保守，明年有能見度時則再來評估；併購策略也會著重於「真正需要再買」，現階段會先暫停併購，預計整頓今年後，於明年重啟新併購計畫，策略將以「互補性」為考量，例如LED及電源仍有成長空間。

光寶科今年第一季雖受疫情影響，但稅後純益15.72億元，季減35%，年增3.6%，每股純益0.68元，仍寫下近2年同期新高。