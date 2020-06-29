永豐期貨擺脫傳統框架　找來辣妹站台首創財經綜藝節目

▲永豐期貨首創財經綜藝節目。（圖／永豐期貨提供）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全台經濟，永豐期貨今（29）日指出，為擺脫傳統枯燥的財經平台，首創線上財經綜藝線上節目「永豐夜夜秀」，吸睛的是，節目還邀請外型亮眼、身材姣好的女神站台，趣味玩遊戲及比賽、抽獎，讓不少粉絲湧入直播間一起聊財經。

永豐期貨指出，今年前4個月海外期貨日均量大幅成長達17.8萬口創新高紀錄，市場劇烈波動帶動更多的避險與投資交易，這是期貨業翻轉數位轉型的好機會，整合知識、趣味及即時效率，從社群、影音直播到投資訓練，與新世代投資人直接互動創造不一樣的期貨視野。

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永豐期貨更提到，今年因應防疫而推出線上數位服務，以傳遞市場分析及行銷業務活動，再結合社群、影音與互動模擬平台，擺脫傳統框架，自設專業攝影棚推出「永豐夜夜秀」財經綜藝節目，從現場影音拍攝、綠幕背景活用、到專業後製，以直播方式播出每日進行期貨解盤分析，並自六月起推出「永豐夜夜秀-『女神來踢館』」直播節目，整合期貨投資所需的資源，走出不同以往的趣味財經路。

▲永豐期貨首創財經綜藝節目。（圖／永豐期貨提供）

另外，永豐期貨說，推出互動模擬平台，讓期貨新手提前熟悉投資環境，降低進場風險，依照商品特性做資訊與數據上的整合，參與者可以即時接收投資訊息進行互動投票、驗證自己的投資邏輯，還能觀看其它優秀投資人的投票狀況，相互學習，不僅能賺錢還是個非常有趣的理財體驗。

永豐期貨指出，該節目為實境節目，6-8月共6場次，將會由永豐期貨副理劉佳倫及6位女神共同主持，在8月26日壓軸場的尾聲還會抽出3萬元大紅包。

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