金融業負責人條件嚴格！　街口胡亦嘉：賈伯斯、馬雲在台也不符資格

▲金管會主委黃天牧（中）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（29）日舉行金融科技座談會，這次與金融機構面對面交流，街口金融科技執行長胡亦嘉會中提出，金融機構負責人要求有一定的資歷，但像蘋果創辦人賈伯斯、阿里巴巴創辦人馬雲在台都不能當金融機構的負責人，建議應有其他標準，主委黃天牧對此表示，在負責人資格積極條件，看是否能用列舉方式，增加科技及新創的認可標準。

街口金融科技執行長胡亦嘉在會中提出3大建議，首先是電子支付是實名制線上金流轉移的工具，也是金融科技的基礎建設，應在串聯金融商品，更能快速推動金融科技，但金管會不同局處對於電子支付有不同理解，如網路投保、線上買基金等，對電子支付有很多的防備心。

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胡亦嘉建議，電子支付可作為實名制金流轉移工具，交易資訊傳遞也可有相同功能，但現在用電子支付買保險或基金，都需跳轉許多頁面，也可透過保經公司來解決，但這些考量為多此一舉，現行法規已訂定資安規範，未來是否在符合資安、身分認證的前提下，依照客戶指示進行支付，消費者體驗也會好很多。

其次是法規部分，胡亦嘉指出，電子支付法規近年來快速推動，但他也提出2點看法，首先是沒有一家金融機構想刻意違規，有些創新行為常被主管機關擴大解讀，建議主管機關應建立更中立的共識，尤其是金檢後出現不在法規上的缺失，對業者長期經營有所影響，「台灣以法立國，法規是最為重要的東西，詮釋合法性的定義與檢核標準，希望金管會多符合業者需求」。

最後是金管會對金融機構董總資格條件的限制，胡亦嘉說，往往都要在金融機構任職很久的資歷，但對金融科技創新業者而言，許多國外負責人、創辦人都沒有這樣的背景，因此金管會在負責人資格認定上能否對創新有其他的標準，否則像蘋果創辦人賈伯斯、阿里巴巴創辦人馬雲在台都不能作為金融機構的負責人，每一家公司董總都是帶領公司往前走，也許20、30年的金融工作經驗可能是僵化思維也不一定。

金管會主委黃天牧對此表示，6月中旬已交代各局在負責人資格積極條件，看是否能用列舉方式，增加科技及新創的認可標準。