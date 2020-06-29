女兒賴在家不走！84歲翁「8年花百萬律師費」趕人...她嗆：我有付租金

A retired dad in Australia has spent eight years and $70,000 dollars trying to evict his own daughter from his apartment. The 84-year-old says he "cannot believe" his daughter is squatting in his apartment and he has tried everything to get her to leave.https://t.co/d7bHB7APCO — Shoaib M Khan (@ShoaibMKhan) June 24, 2020

記者康心禹／綜合報導

一名居住在澳洲墨爾本市的84歲退休老翁在妻子死後，想搬出原本居住的房屋去養老院生活，但必須賣掉房子才能夠支付養老院的費用，沒想到遭到家中女兒的反對，他為此花了7萬澳幣（約台幣146萬元）、耗費8年時間想將女兒趕出門，但女兒仍拒絕讓步。

據Metro報導，居住在澳洲墨爾本市（Melbourne）的84歲退休老翁彼得（Peter Grundy）自從妻子瑪格麗特（Margaret）死後，便想賣掉自己的房子，搬到新南威爾斯州（New South Wales）某個小鎮的養老院安享晚年，但一直受到住在同一個屋簷下的女兒阻止。

49歲的女兒Katrina多年來一直和父母同住，在母親瑪格麗特死後，她為了阻止父親賣掉公寓，在8年前聲稱該公寓是母親生前贈與她的禮物，且強調自己有付租金，瞞著父親申請了留置權。

據悉，彼得這些年來透過各種法律手段，想要迫使女兒搬離，卻都沒有成功，為此他花費了7萬多澳元（約台幣146萬元）法律費用，但女兒仍拒絕讓步。

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