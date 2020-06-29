三倍券綁定電子票證「小七加碼最多！」　 經濟部用一張圖報你賺回饋

▲經濟部號召全民拿出電子票證綁定來花三倍券，不只消費可以輕鬆嗶，加碼回饋也能輕鬆拿。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券即將在七月登場，各家業者搶攻多元支付大餅，經濟部今（29）日於臉書貼文號召全民拿出電子票證綁定來花三倍券，不只消費可以輕鬆嗶，加碼回饋也能輕鬆拿；其中，統一超商祭出icash 2.0登錄，消費滿額最高可享855元等值回饋，為電子票證最高回饋方案，要讓你的三千變更大。

經濟部表示，除了信用卡、行動支付，大家常用的悠遊卡、一卡通、icash 2.0及 有錢卡，都能拿來綁定三倍券。民眾只要消費滿三千，政府就回饋兩千，業者還提出加碼，例如消費滿額可享最高回饋300元、可抽666元儲值金，或是點數回饋、星巴克好友分享券，還有合作店家折扣優惠等。

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▲統一超商董事長羅智先（圖左）、統一超商總經理黃瑞典。（圖／記者林淑慧攝）

超商、零售業者也祭出多款方案搶搭振興三倍券順風車。統一超商董事長羅智先日前於股東會表示，統一超商以「多通路積點」、「1點成金」兩大策略，祭出跨通路的會員點數利器，以發揮集團優勢打造熟客生態圈。

針對振興三倍券加碼方案，統一超商總經理黃瑞典指出，7-ELEVEN規劃民眾持icash 2.0登錄振興三倍券，消費滿額最高可享855元等值回饋；另外，整合集團資源推出「3大支付立折5%」活動，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具相關優惠活動，亦帶動業績成長，目前整體支付佔比達已23.5%，亦帶動整體非現金支付佔比直逼35%，會員數再成長近800萬人。

為方便民眾了解不同領取管道的方式及加碼方案，蔡政府已建置振興三倍券官方網站（https://3000.gov.tw/），而經濟部公布通過審查參與三倍券的信用卡、電子支付與電子票證共49家業者，相關優惠方案屆時可望統整於此，號召全民攜手創造「全台最大年中慶」。

▲三倍券即將開放預購，各家業者也紛紛加碼，爭取這波商機。（圖／經濟部提供）

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