大同批名嘴蔡玉真借題抹黑　不排除依法訴究法律責任

▲名嘴蔡玉真。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳心怡／台北報導

大同（2371）股東會明（30）日登場，兩派人馬動作頻頻，針對名嘴蔡玉真臉書貼文，大同今（29）日發出書面聲明強調，「媒體人發言如此是非不明，罔顧非市場派股東的人身安全與議事權益，惡意借題抹黑大同基本的維安工作，將依法訴究其法律責任」。

大同聲明表示，蔡玉真在其臉書貼文，說大同頻喊「有中資」、「公司資安有危險」來欺騙社會。但台北地檢署先後起訴鄭文逸及其於台灣的股市炒手張莒華及林振興，起訴書明確記載鄭文逸及林宏信均坦承，欣同公司及新大同公司為鄭文逸所實質持有與控制之公司，今欣同及新大同負責人林宏信、楊榮光堂而皇之來競選大同今年董事改選，而提供資金的上海龍峰集團負責人任國龍也因涉炒股由北檢通緝中，大同有無非法中資股東，事實勝雄辯。

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大同指出，百年大同過去30年來配合國家資訊科技發展與資安需要，協助政府e化，負責內政部、海關、勞保局、國防部、軍情局、軍事安全總隊、軍購局採購中心等單位若干機敏系統建置，若遭非法陸資股東入主，有無國安問題不言可喻。

大同表示，蔡玉真今日在臉書貼文，指摘大同「到處招募公司派臨時聘用的洪英保全。已經在6/23伺候過華映股東，6/30大同股東會擴大辦理，準備好好處理17.8萬非林郭股東等」；大同以聲明回擊蔡玉真，強調蔡的言論不明究理、不負責任。

大同聲明表示，「蔡玉真為市場派發聲固可理解，但媒體人發言如此是非不明，罔顧非市場派股東人身安全與議事權益，惡意借題抹黑大同公司基本的維安工作，本公司將依法訴究其法律責任」。

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