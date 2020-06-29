25年後白人變少數！美16歲以下「有色」比例過半　亞裔人口10年增幅達29％

▲25年後美國白人將成少數。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國近來爆發激烈的反種族歧視示威遊行，白人與有色人種的對立加劇。不過根據美國人口普查局最新調查顯示，「白人至上」的狀況可能很快就會消失，因為目前美國白人人口僅佔60％，創下有史以來最低紀錄，且16歲以下的白人人口甚至不到50％。

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）最新數據顯示，美國人口中白人僅佔60.1％，創下有史以來最低紀錄。且16歲以下的美國人只占不到50％，這都顯示美國白人的生育率越來越低。布魯金斯研究所（Brookings Institution）人口統計學家佛雷（William Frey）表示，「這個國家正在變得更多樣化，尤其是在年輕族群當中。」

據統計，亞裔美國人是過去10年人口增長最快的群體，共增加了2280萬人，增加率達29％；拉丁裔人口數在過去10年增加約1000萬，增幅為20％，且平均年齡為29.8歲。佛雷分析，在今年的統計中，西班牙裔占總人口18.5％、非裔佔12.5％。

另外，西岸的人口多元化程度也比東岸還要高上許多，目前美國人口多樣化程度最高的三個程度分別為聖荷西、休士頓和舊金山，它們人口數最多的族群都不超過40％。而前10名中僅有華盛頓特區是為在密西西比河以東。

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