國發會：推兩措施促進公共建設　今年目標達成率95％以上

▲國發會副主委游建華(中)、國發會副主委高仙桂(左2)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

國家發展委員會今（29）日召開委員會，在會後記者會中要報告整體公共建設執行進度，以及110年度全民健保醫療給付費用（支出）總額，還有台鐵桃園段地下化計畫綜合規劃等共三項議案，後兩項將會交到行政院審查，國發會主委龔明鑫表示，未來重大工健計畫將回到委員會來進行審查，強化跨部會的決策與討論機制。

國發會副主委游建華表示，為振興疫後經濟，將會積極協助各部會加速推動公共建設，當然行政院院長蘇貞昌日前指示，今年公共建設計畫經費達成率需達到95%以上，就目前的進度來看，今年公共建設計畫挹注金額較去年增加約980億元，若年底經費達成率95%順利達標，預估可較去年再增加執行約1,000億元，有助於提振國內經濟景氣，穩定疫後經濟情勢。

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另外，游建華也提到，為激勵第一線同仁士氣，國發會會同工程會研擬「一百零九年度加速公共建設計畫執行成效措施」，已在今年3月18日經行政院核定函頒，後續將依「分級獎勵、提升獎度、另予獎金、增加重大傑出貢獻、不重複獎勵」原則獎勵相關計畫公務同仁，同時也透過「提前發包」及「加速執行」兩措施，全力推動公共建設投資，衝高下半年執行量能。

游建華也提到，今日通過交通部「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫建設計畫」綜合規劃報告，預計增設(新北)鳳鳴、中路、桃園醫院(永豐)、中原及平鎮等5座通勤車站，地下化建設完成後，從鳳鳴至台66快速道路，將成為長18公里、寬25至40米的綠色桃園大道，串連桃園、中壢兩大都會區，成為北北桃一小時軌道生活圈的綠色運輸廊道。

國發會副主委高仙桂表示，6月1日召開審查會議，審查行政院交議之衛福部「110年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」一案，今日依例提報委員會議討論，會中通過110年健保給付費用總額成長率為2.907%至4.5%，國發會將依決議提報行政院核定後，續由全民健康保險會依集體協商機制，協定110年度健保醫療給付費用總額。



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