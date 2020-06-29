佳世達攜手國韶實業　拓展海內外透析市場

▲佳世達董事長陳其宏(左三)、醫療器材事業群總經理楊宏培(右一)再拓醫療艦隊版圖。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）今（29）日宣布醫療艦隊再添新成員，看好國內外洗腎市場的成長性，持續加碼拓展透析事業，並將攜手國韶實業，取得自主生產透析液與消毒液戰略物資的能力，串聯目前的明基透析、明基生物技術、凱圖國際等夥伴，提供一條龍的完整價值鏈，滿足客戶一站購足的需求。



佳世達科技董事長陳其宏表示，佳世達以優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案、布局關鍵零組件為四大營運方針，在醫療產業已涵蓋醫療服務、醫療設備、醫用耗材和個人化照護例如口腔、聽力等領域，藉由持續挖掘與集結隱形冠軍，聯盟組成國際級的醫療艦隊。



佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，目前透析事業有生產透析器的明基透析和明基生物技術、銷售代理血液透析產品的凱圖國際，已將研發、生產、銷售與服務串成一條龍，現在攜手國韶可深化雙方在台灣透析市場的銷售能力未來更可持續搶攻海內外透析市場商機。

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▲佳世達與國韶實業攜手拓展透析事業。（圖／佳世達提供）



國韶實業總經理林育民表示，加入佳世達集團，除在財務、行政、品牌、法務、海外行銷等資源取得更多奧援，更能專注於擴大產品線與拓展市場版圖，更期許未來在透析液、透析粉市場取得更多拓展機會，服務末期腎臟病患的需求。

佳世達目前已取得國韶實業100%股權，將派任明基透析總經理黃士修擔任國韶實業董事長，並邀請國韶實業總經理林育民留任，帶領經營團隊共創成長機會。

國韶實業是台灣醫用消毒液市占率第一的企業，從藥用酒精銷售、代理全球第一消毒液品牌，到自行製造生產，深耕台灣消毒液市場20年，看好透析市場的成長趨勢，也投入透析液、透析粉的生產與銷售，目前國韶實業產品範圍包含血液透析液與透析粉、75%藥用酒精與95%精製酒精、醫療器材之酵素清潔、高層次消毒、與表面消毒等醫療用消毒產品。

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