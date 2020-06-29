隨機攻擊！短髮男出拳「重打78歲老婦頭部」　還演手痛假裝受害人

Man punches pensioner in head as she walks in street then claims he's the victim https://t.co/38mrsMXcwK pic.twitter.com/FkHvHc3ZHw — Daily Mirror (@DailyMirror) June 27, 2020

記者吳孟臻／綜合報導

美國紐約布魯克林10日傍晚發生一起隨機攻擊案件。一名男子走在路上，與迎面而來的78歲老婦人錯身時，舉起左手，狠狠揍了婦人的頭部一拳，並立刻假裝手痛，表現得像是自己才是被害人一樣。警方26日表示，兇嫌仍在逃。

根據監視器畫面顯示，兇嫌一開始沒有出現異狀，正常地走在路上，卻突然口中唸唸有詞，出拳重擊穿著橘色上衣的婦人，不只如此，他還馬上轉身，用右手握住左手，看著婦人。

另一方面，婦人無端被攻擊後，腳步不穩，向右方跌了3步，並用右手扶著頭部，也轉身看向兇嫌。接著男子比手畫腳，似乎在反咬婦人打了他，企圖把自己營造成受傷的一方。

《每日郵報》（Daily Mail）指出，雖然當下頭很痛，婦人沒有進一步就醫。紐約警方表示，兇嫌身高約175公分、中等身材、黑短髮、深色膚色，攻擊發生後已逃離現場，目前還在尋找追查中。

此事件發生後，12日也出現類似案例，一名暴徒走在紐約曼哈頓街上，突然推倒一名92歲的退休奶奶，造成對方頭部撞到人行道流血。隨後，兇嫌被證實為性侵犯布里莫奇（Rashid Brimmage），有多達100項的前科紀錄，因隨機攻擊遭到起訴。

WANTED for ASSAULT: Do you know him? On 6/12 at 3:23 PM, on 3rd Avenue between 15th Street & 16th Street in Manhattan, he pushed a 92-year-old female to the ground causing her to strike her head on a fire hydrant. Have info? Call/DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/SjTltmuNbb — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 16, 2020

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