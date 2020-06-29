影／即將退稅！財政部明日將退稅351億元　221萬戶即將受惠

記者吳靜君／台北報導

報稅僅剩下明天！還沒報稅的民眾動作要快囉，財政部長蘇建榮今（29）日視察民眾報稅情形，他表示，已經有595萬戶已經完成報稅，占比已經達95%，僅剩下35萬戶還未完成報稅。另財政部統計，明天開始也將要首批退稅，預計要退稅的金額為351億元；預計221萬戶受惠。

▲報稅僅剩明日最後一天，報稅人潮湧現。（圖／記者吳靜君攝）

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因應新冠肺炎疫情，財政部延長今年報稅的時間為兩個月，自5月1日起到6月30日止，明日已經是最後一天，根據財政部統計，營所稅的部分已經完成申報的有93萬件，占全全部申報的件數94萬件的99%；2018年未分配盈餘申報57萬件；自繳稅額總計1991億元。

綜所稅的部分，申報件數已經完成595萬件，占應申報數達95%僅剩下35萬件還未申報，其中稅額試算215萬件、網路報稅為373萬件。

因應新冠肺炎疫情，財政部也祭出稅可以延分期繳納，其中綜所稅的部分延分期繳稅有594件，稅額4.07億元；營所稅6441件，稅額127.28億元，合計已經達7035件，稅額131.35億元；目前營所稅的延分期情形相較於財政部預估會達到500億元，顯然還有段距離，但是財政部說，因為還有大宗案件還未申報，所以還要觀察最後兩天的申報情形。

財政部官員表示，今年的綜所稅會比去年再多一些，主要是民眾有加薪，綜所稅還可以維持往年的水準。

但是營所稅的稅收就會比去年少一些，除了未分配盈餘稅從10%降低到5%以外；為了因應疫情衝擊，財政部也允許107年的未分配盈餘稅可以沖抵今年上半年的虧損，以及產創條例的鼓勵投資等政策都會導致營所稅短少。