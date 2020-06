惱羞朝店員吐口水！金髮大媽拒戴口罩　硬凹「法律沒有規定」

▲金髮大媽和店員爭論,不願配合戴口罩。(圖/翻攝自推特/Jillcattt)



記者吳孟臻/綜合報導

美國科羅拉多州一名金髮女子因為沒戴口罩,被加油站店員糾正後惱羞成怒,在新冠肺炎疫情敏感期間,朝著收銀台和店員大吐口水,行徑惡劣。

女子進入加油站附設商店,臉上並沒有配戴口罩。店員發現後,以店內規定為由,請女子戴上口罩,但遭女子拒絕,店員為了遵守規範,拒絕替女子結帳。

兩人爭論一段時間後,女子生氣地對著收銀檯吐口水,店員只能無奈地請後面排隊的客人移到另一個櫃台。臨走前,女子大吼,「太可笑了吧,法律沒有明文規定說我一定要戴口罩啊!」,店員也不甘示弱回說「明明就有」。

案發過程都被排隊的民眾Jillcattt目擊,並用手機錄下事發經過,根據影片,推測事情發生在當地時間27日晚上。

Jillcattt在推特上表示,「我聽過凱倫(Karen)(註:指一點小事就在公共場合大吵的白人女性),但我今晚第一次遇到,實在太震撼了,她向要求戴口罩的員工吐口水,我好想哭」,替員工抱不平。

▼影片嵌自Twitter,如遭刪除請見諒。



I’ve been hearing about “Karen” but hadn’t been around one. I encountered one in the wild tonight and it blew my mind. She spit on an essential worker bc he enforced the rule of wear a mask. In response, she spit on him in. I wanted to cry pic.twitter.com/WxKMgvJvEp