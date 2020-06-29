惱羞朝店員吐口水！金髮大媽拒戴口罩　硬凹「法律沒有規定」

▲金髮大媽和店員爭論，不願配合戴口罩。（圖／翻攝自推特／Jillcattt）



記者吳孟臻／綜合報導

美國科羅拉多州一名金髮女子因為沒戴口罩，被加油站店員糾正後惱羞成怒，在新冠肺炎疫情敏感期間，朝著收銀台和店員大吐口水，行徑惡劣。

女子進入加油站附設商店，臉上並沒有配戴口罩。店員發現後，以店內規定為由，請女子戴上口罩，但遭女子拒絕，店員為了遵守規範，拒絕替女子結帳。

兩人爭論一段時間後，女子生氣地對著收銀檯吐口水，店員只能無奈地請後面排隊的客人移到另一個櫃台。臨走前，女子大吼，「太可笑了吧，法律沒有明文規定說我一定要戴口罩啊！」，店員也不甘示弱回說「明明就有」。

案發過程都被排隊的民眾Jillcattt目擊，並用手機錄下事發經過，根據影片，推測事情發生在當地時間27日晚上。

Jillcattt在推特上表示，「我聽過凱倫（Karen）（註：指一點小事就在公共場合大吵的白人女性），但我今晚第一次遇到，實在太震撼了，她向要求戴口罩的員工吐口水，我好想哭」，替員工抱不平。

▼影片嵌自Twitter，如遭刪除請見諒。



I’ve been hearing about “Karen” but hadn’t been around one. I encountered one in the wild tonight and it blew my mind. She spit on an essential worker bc he enforced the rule of wear a mask. In response, she spit on him in. I wanted to cry pic.twitter.com/WxKMgvJvEp — Jillcattt (@Jillcattt) June 28, 2020



►金髮女口罩剪大洞「口鼻外露」店員驚呆 她回：這樣才好呼吸啊

►就是故意！白人律師朝17歲黑人吐口水 開車擋路口叫囂

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

