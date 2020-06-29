工作數量兩個月急減16％　人力銀行：畢業生求職積極度創3年新高

▲104人力銀行調查，工作數量兩個月急減16％，但衝擊仍遠低於金融海嘯。（圖／123rf）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，今年畢業的新鮮人在面臨求職時，是否也會受到極大影響，甚至比2008年金融海嘯時期還慘？104人力銀行就針對這兩次事件衝擊徵才市場進行調查，這次肺炎疫情衝擊雖大但仍不比金融海嘯時期慘。

根據104人力銀行調查顯示，金融海嘯時，工作數連續8個月下降，狂減49%將近腰斬之後，才從谷底回升，歷經十五個月緩爬坡，才回到金融海嘯前的榮景，上沖下洗前後歷經兩年；這次肺炎疫情，工作數雖然在兩個月內急挫16%，但在觸底後、快速回彈，現已回補三分之二跌幅，工作數已接近60萬大關。

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104人力銀行總經理黃于純分析，金融海嘯最初因為金融市場崩盤產生流動性危機，進而影響到實體經濟，與這次肺炎疫情從局部的實體面開始影響經濟明顯不同，系統性影響的廣度和深度相對輕微。

若是從104人力銀行資料庫來看，2008金融海嘯，起跌點是2008年5月，連跌8個月，在2009年1月見到谷底，8個月跌掉49%，花了15個月、兩倍的時間療傷止痛，在2010年4月超越起跌點。2020新冠肺炎，起跌點是2020年2月，只下跌2個月，在2020年4月見到谷底，2個月下跌16%，自2020年5月起反轉向上，至今已連續兩個月上升。

另外，104人力銀行也指出，在這樣的壓力底下也更能看出新鮮人的積極求職態度，2008年，應屆畢業生提前找工作，主動應徵求職的占比都在6月見到最高峰；而今年新冠肺炎疫情下，已有20%的應屆畢業生在5月主動應徵工作，求職積極度是最近3年新高；隨著疫情趨緩、以及工作機會增多，2020年畢業季求職高峰判斷在6～7月。

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