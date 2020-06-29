臉書推出新功能為防止舊新聞再傳播　提醒用戶勿分享超過90日新聞内容

▲ 臉書推出新功能，為防止舊新聞再傳播。 （圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

現在看新聞的管道增加，不少人都會在社交媒體上瀏覽新聞資訊，但每日都有大量的資訊在網上流傳，有時更會出現幾年前報導過的舊新聞，為了避免用戶將過時的新聞誤認為新資訊，臉書現在推出新功能，即如果用戶嘗試分享的文章已發布超過90天，系統會向用戶發出提醒通知，以防止舊新聞一再傳播。

事實上，臉書在意識到上述問題後，就已經為社交媒體上共享的每個鏈接提供了一個上下文按鈕，該按鈕可顯示有關內容的來源訊息。但臉書推出的新策略更具主動性，因為它會在用戶嘗試分享的文章已發布超過90天，系統會向用戶發出通知。

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Feed and Stories副總裁John Hegeman表示，該公司已經注意到，有些人會把舊的新聞當成新的新聞分享一樣，從而引起對事實的誤解。

在過去的幾個月中，臉書的內部研究發現，文章的及時性是能幫助人們決定是否閱讀，和分享該內容的重要因素之一。因此，該研究也對現在將舊新聞作為當前新聞在社交媒體上分享的現象表示擔憂，這可能導致用對會對當前事件的狀態產生誤解。臉書還表示，正在採取更多措施來防止有關新冠肺炎的假新聞傳播。