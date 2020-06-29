想吃雞肉飯老公卻買錯口味！　結婚12年了...人妻心碎自焚身亡

▲女子因為老公餐點買錯口味而想不開。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度泰米爾納德邦近來發生一起不幸事件，一名人妻因為老公沒有幫她買到最想要吃的雞肉薑黃飯，而只買了一般口味回來，覺得對方根本就不在乎自己，愈想愈傷心的她竟然引火自焚，送醫後傷重身亡。

《印度時報》報導，居住在馬馬拉普拉姆(Mamallapuram)的28歲女子索米亞(Sowmiya)，上週被人發現燒傷倒在家中2樓，警方調查發現，她與32歲丈夫馬諾哈蘭(Manoharan)結婚12年，一共育有10歲與11歲2名小孩。

警方表示，索米亞24日曾要求丈夫幫忙去附近新開的餐廳購買雞肉薑黃飯回家，然而雞肉口味太熱門一下子就賣光，對方最後只買到一般口味，「索米亞很生氣，所以拒絕吃馬諾哈蘭帶回來的餐點，結果對方把餐點送給鄰居後就去上班。」

原以為事件就此落幕，沒想到索米亞愈想愈傷心，一氣之下便在自家2樓陽台淋汽油放火，後來被鄰居發現燒傷報警，緊急接受治療後仍於26日身亡，警方目前已立案進一步調查中。

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