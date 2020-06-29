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大同小股東超前部署！近百人聚集公司喊「徹夜守護」　防明天股東會遭攔阻

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▲大同股東會前夕小股東到場守護股東權。（圖／記者陳心怡攝）

▲大同股東會前夕，小股東到場守護股東權。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／台北報導

大同公司明（30）日股東會登場，這回因有董監改選，攸關經營權之爭，因此也備受矚目。有近百位小股東今（29）日下午到大同公司外聚集，聲稱擔心有人明天會阻礙股東報到，搭配變更議程提早改選董事，讓股東無法及時進場投票，因此她們決定提前到場，徹夜守護，直到明天上午召開股東會，防止有人頭部隊阻止股東報到。

資深媒體人蔡玉真指出，大同公司106年改選董事和獨董，全數剔除外部股東提名人選，讓市場派有選票卻沒候選人，一二審法院都判決選舉無效應予撤銷；這些沒有合法資格的董事、獨董組成董事會，在董事長林郭文艷主導下，先是抹紅股東、企圖延期改選，接著更傳出要刪除表決權、封存選票等奧步。小股東認為如果股東會主席可以自扮主管機關，就是明目張膽的違法。

請繼續往下閱讀...

蔡玉真表示，有消息傳出公司派可能會阻礙外部股東報到，變更議程提早進行董事改選，讓外部股東無法及時進入股東會會場投票，甚至傳出公司會自導自演，創造流會條件，近百名小股東擔心出現這些奧步，今天下午決定到大同公司徹夜守候一直到明天召開股東會，防止有人頭部隊阻止股東報到投票。

現場小股東也指出，大同不是屬於任何家族的，大同應該是屬於全體股東。這一切的奧步只是既得利益者為把持經營權維護一己利益，卻還要說是選擇為台灣承擔、要站在國安前線，相當諷刺。

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