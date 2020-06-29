金價逼近1800美元大關　新冠疫情加劇使避險需求激增

▲黃金期貨價格29日盤中一度逼近每盎司1800美元。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情加劇使避險需求激增，黃金期貨價格29日盤中一度逼近每盎司1800美元，創下2011年底以來最高水準。截至今日下午2點43分，8月交割的黃金期貨價格上漲0.36%至每盎司1786.7美元。

澳盛銀行（ANZ）分析師海恩斯（Daniel Hynes）表示當前避險買盤強勁，「尤其是在美國，新冠肺炎疫情的爆發確實推動了投資人的行動。」據《路透社》經濟學家說法，過去一個月來全球經濟復甦前景已然惡化，疫情的傳播打壓了投資人對風險資產的偏好，驅使資金流入避險資產。

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據美國約翰霍普金斯大學統計，全球新冠肺炎確診已超過1000萬例，死亡人數則突破50萬人。《彭博社》報導，隨著各國政府及央行陸續釋出相關刺激措施及紓困方案，黃金價格今年來已上漲17%。黃金期貨價格29日盤裝一度漲至每盎司1790.4美元，逼近逾7年來高點。

愈來愈多投資人將黃金視為財富的儲備，包括高盛（Goldman Sachs）在內的許多銀行分析預期，黃金可望於12個月內觸及每盎司2000美元的歷史高點。隨著避險情緒上漲，全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust持金量持續上漲，上周五（26日）持有量增加3.51公噸至1178.898公噸，續創逾7年新高。

其他貴金屬方面，截至稍早，9月白銀期貨下跌0.02%至每盎司18.165美元；10月鉑金期貨上漲0.34%至每盎司822.1美元；9月鈀金期貨上漲0.03%至每盎司1895美元。

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