邊境衝突頻爆肉搏戰！　印度陸軍部署「特種殺手突擊隊」

▲為了因應中印邊境肉搏戰，印度陸軍決定派遣菁英「殺手」突擊隊。圖為印度軍方車隊通過拉達克地區（Ladakh）一處檢查哨。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者康世人新德里29日電

因應中印邊境衝突常近身肉搏，且中國邊境部隊聘用武術教練訓練士兵，印度陸軍決定在中印實際控制線沿線部署特種部隊中的菁英「殺手」突擊隊（Ghatak Commandos）。

印度與中國為降低中印邊境的緊張局勢，已決定每週召開一次中印邊界事務協調與協商工作機制小組會議討論拉達克東部對峙問題，且逐步擴大外交磋商。印度《經濟時報》（Economic Times）今天報導，雙方正在探尋本週舉行兩國外長會議的可能。

就在雙方高層試圖降低邊境緊張局勢之際，中印雙方仍不斷在中印實際控制線（LAC）增兵，印度還招募更多西藏邊境警察部隊（Indo-Tibetan Border Police）人員部署到實際控制線。

根據印度與中國1996年簽署的協定，雙方在中印實際控制線半徑兩公里地帶不得開火，不允許使用任何危險的化學武器、槍枝或任何種類爆裂物，導致中印部隊在實際控制線發生衝突時，都是近身肉搏和投擲石塊。

▲中國、印度5月以來頻頻爆發邊境衝突。圖為拉達克地區加萬谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）



印度媒體Zee News引述中國媒體報導，至少有20名武術教練從西藏被招募到中國邊境部隊，以強化中國邊境部隊的近身肉搏戰實力。為對抗在武術上訓練有素的中國部隊，一名印度陸軍軍官告訴Zee News，陸軍已決定在中印實際控制線沿線上部署戰鬥菁英「殺手」突擊隊。

這名軍官說，「殺手」突擊隊正在卡納塔卡省（Karnataka）貝爾高姆（Belgaum）進行為期43天的高山專門突擊隊訓練課程，課程包括每名突擊隊員負重35公斤，不間斷的跑40公里，讓體能得到更進一步的加強。此外，這名軍官表示，「殺手」突擊隊除了武器操作訓練外，也專門鑽研武術，並針對高海拔和沙漠地區有不同的訓練。

印度「殺手」突擊隊類似美國陸戰隊突擊排或英國突擊隊編制，是從印度陸軍中挑選體能和戰鬥實力最優良的人員加入，並進行高強度的體能和戰鬥訓練，每個人都得接受近戰、航行、攀岩、直升機攻擊等專門訓練，一個「殺手」突擊隊單位大約22人，包括兩名軍官。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！