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研華AIoT助力統一超商「X-STORE」　實現冷鏈管理與智慧節能

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▲7-ELEVEN升級未來超商X-STORE 3，落實智慧節能，顛覆超零售科技創新。（圖／研華科技、統一超商提供）

▲7-ELEVEN升級未來超商X-STORE 3，落實智慧節能，顛覆超零售科技創新。（圖／研華科技、統一超商提供）

財經中心／台北報導

全球智能系統（Intelligent Systems）領導廠商「研華科技」（2395）29日宣布，與統一超商（2912）以AIoT技術整合冷鏈管理、能源監測、無線電子紙解決方案，助力7-ELEVEN升級未來超商X-STORE 3，落實智慧節能，顛覆超零售科技創新。

統一超商表示，因應社會趨勢變化，7-ELEVEN門市服務使消費者享受涵蓋「體驗」（Experience）、「娛樂」（Entertainment）、「教育」（Education）的「美好3E體驗」，藉著使用各種與時俱進各項科技工具，讓門市經營越趨智能化，7-ELEVEN持續創新消費模式，從過去「安心方便的好鄰居」，進化為「被消費者依賴的服務平台」。

請繼續往下閱讀...

統一超商首創通路之先，結合X-STORE、Big7、品牌複合打造多元創新「X-STORE 3」，積極為未來零售需求和消費趨勢提前做足準備，與國內外大廠合作開發更新穎的智能設備，提供南台灣消費者創新消費體驗，此次與研華攜手合作，藉由AI冷鏈管理與能耗管理解決方案，即是應用智能科技革新門市經營的具體展現，架構兼顧人情味及智能科技的全新消費場域。

研華智能服務事業群產品經理李季任表示，超零售時代下，消費者對於科技的期待除了新奇體驗，更延伸到食安品質提升。研華此AI應用是研華與統一超商驅動全球超商科技的創新，是一場「科技」、「零售」、「消費者」三贏局面，透過冷鏈技術與能耗管理，集成守護食安、優化營運效率，讓消費者對未來超商科技耳目一新。

隨著人工智慧物聯網（AIoT）日趨發達，除了藉由大數據分析掌握消費者行為，透過AI物聯網把關食品新鮮溫濕度，守護消費者食安，讓科技帶給消費者的價值更面面俱到。此外即時監測空調、電力設備，達到預知能耗管理，節省營運成本，更是業者在超零售時代永續經營的關鍵。

此次7-ELEVEN未來超商X-STORE 3導入研華無縫式冷鏈管理解決方案，整合LoRa無線冷鏈感測器TREK-120、輕巧模組閘道TREK-530、AI除霜判斷技術，即時監控食品溫、濕度，當數據超過標準時，研華WISE-PaaS工業物聯網雲平台會發出警示，提醒門市管理者立即檢查。

研華表示，冰箱上的無線電子紙LEO-D系列則會顯示食品溫濕度，讓消費者食的安心。此外門市管理者可透過10吋PWS-872工業級平板即時掌握門店內每一個冰櫃溫濕度狀態，藉由行動可視化數據管理，為7-ELEVEN智能經營再助攻。

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