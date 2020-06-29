5月景氣燈號持續亮黃藍燈　國發會：內需回溫、疫情衝擊縮小

▲國發會經濟發展處長吳明蕙。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

國家發展委員會今（29）日公布5月景氣對策信號綜合判斷分數為18分，較上月減少1分，燈號續呈黃藍燈；國發會表示，燈號持續維持黃藍燈，台灣在內需市場上已經可以看出來有好轉跡象，主要也是因為國內疫情控制得宜，民眾生活逐步回歸正常，不過國際疫情仍舊嚴重，還須持續密切關注。

根據調查結果顯示，9項構成項目中，股價指數由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加1分；機械及電機設備進口值由紅燈轉呈黃紅燈、製造業銷售量指數由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分；其餘6項燈號不變。

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國發會指出，今年上半年受到疫情影響，各國祭出多項防疫管制措施，干擾正常經濟活動，抑制全球最終需求，不利我國外貿擴張，但受惠遠距商機、5G通訊等新興應用的興起驅動，以及廠商回流擴增產能支撐，有助維持出口表現。

國發會經濟發展處長吳明蕙表示，台灣疫情控制的相當不錯，因此從零售餐飲業來看衝擊已經慢慢減緩，不過雖然台灣內需有逐漸回溫的狀況，但全球各國受到疫情影響的衝擊還是存在，因此難免台灣的經濟還是會受到衝擊。

另外，吳明蕙也提到，隨著「振興三倍券」及「安心旅遊國旅補助方案」啟動使用，以及商圈、電子支付業者與地方政府的加碼刺激消費，有助穩定內需。只不過當前國際經貿情勢仍然嚴峻，政府將持續密切關注並因應。

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