影／企業回流帶動置產需求！　專家：台灣房市邁入黃金10年

記者謝仁傑／綜合報導

台商資金回流，加上低利率環境，對於股市、房市，都帶來資金行情的話題，在今天的《雲端最有錢》節目中，專家們認為還有投資空間，但要挑對標的。

財經專家阮慕驊看好台股，他表示美股近幾天下跌近3％，不過只要台股能守住月線與十日線，仍然有續漲勢頭，除非台股這波跌破月線，否則仍有持續的多頭行情。

阮慕驊指出，台股的「三好兩壞」，但仍看好之後的外資回補持續帶動台股上漲。

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(1) 外資還有回補台股空間，因為殖利率平均達4％。

(2) 那斯達克指數還在歷史新高。

(3) 台股均線多頭家數還在穩定上升中。

兩壞的部分則是：

(1) 短線漲幅已大，底部反彈已38％，漲多後的回檔都還算合理。

(2) 節稅考量恐引爆棄權息賣壓，大戶從底部從底部買上來，可能會為了節稅而賣掉。

▲財經專家孫慶龍指出，營建股未來展望較佳，可作長線布局。（圖／雲端最有錢）

房市部分，央行上週公布五大銀行房貸利率連4跌，目前最低更下滑至1.19%，締造歷史新低紀錄，加上台商回流置產，帶動錢潮，房市熱度逐漸回溫，財經專家阮慕驊表示，全世界因疫情和美中貿易戰而動盪，然而台灣相對各國穩定許多，今年可能會是台灣發展的關鍵年；另外香港人移居台灣，今年可能破萬，居留跟置產人數都較過去三年還要高。

美中貿易戰、新冠疫情接連衝擊全球經濟，許多原本在國外工作的台商，受疫情影響無法返回工作崗位，故決定在台置產，催出不少買氣，房市受創程度較預期輕。

財經專家孫慶龍指出，營建股今年配發股息，具備高殖利率，能配發高股利意味著對於對於未來展望較佳，可作長線布局。台商與企業的回流，帶動企業回流置產需求增加，房市將邁入黃金10年，高雄最夯的農十六特區和台中七期附近建案，相較雙北房產都更值得投資。

▲首購族的利率可下探到1.19%。（圖／雲端最有錢）



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