雄獅攜手星夢郵輪「探索夢號」全球首度復航　搶攻澎、金、馬國旅商機

▲星夢郵輪｢探索夢號｣將成為第一艘全球復航的國際郵輪。（圖／雄獅旅遊提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣防疫有成，即將領先各國成爲全球第一個開放郵輪復航的國家，雄獅旅遊董事長王文傑今（29）日宣佈攜手星夢郵輪，首創推出國內跳島旅遊4天行程，以基隆為母港，行經澎湖、金門或馬祖，期能重振郵輪觀光，帶動台灣內需，搶攻國旅商機。

雄獅集團今天與基隆市政府共同召開的星夢郵輪跳島遊記者會，交通部長林佳龍、觀光局長張錫聰、航港局長郭添貴、基隆市長林右昌、雄獅集團董事長王文傑、雄獅集團品牌策略總經理游國珍、星夢郵輪業務部副總裁劉曉寧、金門縣副縣長黃怡凱、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡等貴賓皆蒞臨現場。

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在交通部全力推動跳島旅遊之下，雄獅旅遊特別與基隆市政府合作，推出星夢郵輪「探索夢號」國內跳島4天行程。王文傑表示，跨國旅遊無法預測，原本8,000億的國人出境商機，將由｢外轉內｣，需求帶動供給面，臺灣觀光將步入新世紀。

▲雄獅旅遊董事長王文傑。（圖／雄獅提供）

依據規劃，雄獅與星夢郵輪合作的國內跳島旅遊，｢探索夢號｣不僅將成為第一艘全球復航的國際郵輪，更讓郵輪產業帶動觀光內需領先全世界。預計8月2日起至9月2日每周日從基隆港出發，行經澎湖、金門或馬祖，共5航次，一次體驗澎湖花火節、金門戰地風光、馬祖藍眼淚。

專為亞洲旅客打造的高端品牌星夢郵輪去(2019)年首度來臺載客三航次，並以業界首創的「母港兼掛靠港」營運模式，力助臺灣持續站穩亞洲第二大客源市場。今年，更在主管機關、雄獅旅遊共同協助之下，以「探索夢號」為臺灣旅客打造國內郵輪跳島行程，並成為全球首艘復航的國際郵輪，意義非凡。

▲雄獅旅遊董事長王文傑今（29）日宣佈攜手星夢郵輪，首創推出國內跳島旅遊4天行程，搶攻國旅商機。（圖／雄獅旅遊提供）

星夢郵輪業務副總裁劉曉寧表示，星夢郵輪以旅客權益為首重項目，將管控旅客總量以｢探索夢號｣可載客量3,630人的50%為上限，所有艙房及船內空間均具備100%新鮮室外空氣循環系統，對外換氣、船內空氣不回流、不交叉；並加強全船每日消毒等級及頻率。餐飲部分將暫停自助取餐服務，採分時分區用餐，由工作人員安排座位或加裝座位隔板等。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，從防疫口罩國家隊到觀光國家隊，防疫觀光政策再度成為國際焦點，｢探索夢號｣遵循主管機關指導進行防疫作業，將落實防疫衛教措施，期盼透過國內跳島旅遊，讓國人重新體驗臺灣離島之美，打造臺灣防疫旅遊新標準，供全球借鑒，並致力振興臺灣觀光。

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