　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

雄獅攜手星夢郵輪「探索夢號」全球首度復航　搶攻澎、金、馬國旅商機

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲星夢郵輪｢探索夢號｣將成為第一艘全球復航的國際郵輪。（圖／雄獅旅遊提供）

▲星夢郵輪｢探索夢號｣將成為第一艘全球復航的國際郵輪。（圖／雄獅旅遊提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣防疫有成，即將領先各國成爲全球第一個開放郵輪復航的國家，雄獅旅遊董事長王文傑今（29）日宣佈攜手星夢郵輪，首創推出國內跳島旅遊4天行程，以基隆為母港，行經澎湖、金門或馬祖，期能重振郵輪觀光，帶動台灣內需，搶攻國旅商機。

雄獅集團今天與基隆市政府共同召開的星夢郵輪跳島遊記者會，交通部長林佳龍、觀光局長張錫聰、航港局長郭添貴、基隆市長林右昌、雄獅集團董事長王文傑、雄獅集團品牌策略總經理游國珍、星夢郵輪業務部副總裁劉曉寧、金門縣副縣長黃怡凱、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡等貴賓皆蒞臨現場。

請繼續往下閱讀...

在交通部全力推動跳島旅遊之下，雄獅旅遊特別與基隆市政府合作，推出星夢郵輪「探索夢號」國內跳島4天行程。王文傑表示，跨國旅遊無法預測，原本8,000億的國人出境商機，將由｢外轉內｣，需求帶動供給面，臺灣觀光將步入新世紀。

▲雄獅旅遊董事長王文傑。（圖／雄獅提供）

▲雄獅旅遊董事長王文傑。（圖／雄獅提供）

依據規劃，雄獅與星夢郵輪合作的國內跳島旅遊，｢探索夢號｣不僅將成為第一艘全球復航的國際郵輪，更讓郵輪產業帶動觀光內需領先全世界。預計8月2日起至9月2日每周日從基隆港出發，行經澎湖、金門或馬祖，共5航次，一次體驗澎湖花火節、金門戰地風光、馬祖藍眼淚。

專為亞洲旅客打造的高端品牌星夢郵輪去(2019)年首度來臺載客三航次，並以業界首創的「母港兼掛靠港」營運模式，力助臺灣持續站穩亞洲第二大客源市場。今年，更在主管機關、雄獅旅遊共同協助之下，以「探索夢號」為臺灣旅客打造國內郵輪跳島行程，並成為全球首艘復航的國際郵輪，意義非凡。

▲雄獅旅遊董事長王文傑今（29）日宣佈攜手星夢郵輪，首創推出國內跳島旅遊4天行程，搶攻國旅商機。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅旅遊董事長王文傑今（29）日宣佈攜手星夢郵輪，首創推出國內跳島旅遊4天行程，搶攻國旅商機。（圖／雄獅旅遊提供）

星夢郵輪業務副總裁劉曉寧表示，星夢郵輪以旅客權益為首重項目，將管控旅客總量以｢探索夢號｣可載客量3,630人的50%為上限，所有艙房及船內空間均具備100%新鮮室外空氣循環系統，對外換氣、船內空氣不回流、不交叉；並加強全船每日消毒等級及頻率。餐飲部分將暫停自助取餐服務，採分時分區用餐，由工作人員安排座位或加裝座位隔板等。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，從防疫口罩國家隊到觀光國家隊，防疫觀光政策再度成為國際焦點，｢探索夢號｣遵循主管機關指導進行防疫作業，將落實防疫衛教措施，期盼透過國內跳島旅遊，讓國人重新體驗臺灣離島之美，打造臺灣防疫旅遊新標準，供全球借鑒，並致力振興臺灣觀光。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
5色中衛口罩又來了！電商今、明加碼開賣　3平台買MIT口罩不
焦凡凡PO過激床照「半球掉出來」！　男友被釣出吃醋開罵
LINE推「退回不要的貼圖」　限時開放所有用戶都能用！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／東森攜手晶華、長榮搶攻調理食品商機　洽談「鼎泰豐」助攻電商旺季

影／東森國際通過配發1元現金股利　新零售、新媒體雙引擎挹注營運

振興三倍券來了！最高回饋、領取方式「懶人包一次看！」

加油要快！汽柴油明天起連九漲「九五汽油續創三個月來新高」

加油要快！下周油價預估連九漲「九五汽油續創三個月來新高」

WWDC最大亮點！iPadOS 14優化功能比iOS 14更有看頭

中火爭議再起　經長王美花向中市府喊話：不要為難基層員工

輪胎龍頭「人事令」經營權一夕變天？正新回應了

中火2號機點火遭地方開罰　台電：依法提出行政救濟

長榮海董監改選張國華續掌舵　下半年營運恢復去年同期水準

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

5月景氣燈號持續亮黃藍燈　國發會：內需回溫、疫情衝擊縮小

國泰營區地上權案開標　全球人壽得標

雄獅攜手星夢郵輪「探索夢號」全球首度復航　搶攻澎、金、馬國旅商機

Adobe ：品牌自有平臺將成下一戰場，數位體驗塑造迫在眉睫

東森打造「台灣坎城」明年七月動工　王令麟：打造林口新地標

台股失守5日線！台積電、大立光跌逾1%　指數收11542點

彰濱工業區將試辦移工外展　勞團：根本是圖利特定資方

影／東森攜手晶華、長榮搶攻調理食品商機　洽談「鼎泰豐」助攻電商旺季

振興三倍券　土銀重磅回饋　指定信用卡1%回饋無上限

今年最高獎金來了！威力彩頭獎衝上11億　冷熱號碼報你知

疫情澆熄5百場驕傲月活動…台灣為全球LGBT遊行！　外媒盛讚我民主價值

45秒狂賞9巴掌！3歲女童被打到倒地　媽反駁：她不肯好好吃飯

重罰逼車族！日本修法最高開罰100萬　30日正式上路

曾負債700萬！她只花3個月「月收破6位數」：3信念是關鍵

香草蛋糕＋柳橙淋醬超邪惡！蘆洲最美韓系咖啡館　抹茶咖啡超濃

逾90間綠色飯店、餐廳送優惠！7/1起至年底最多領「1250元價值綠點」

僅限軍隊內部使用！　陸新冠疫苗已獲「軍隊特需藥品」批件

5月景氣燈號持續亮黃藍燈　國發會：內需回溫、疫情衝擊縮小

「1歲半男童關狗籠」巨蟒旁邊爬！ 迫和700隻動物生活　只能吃腐敗食物

擊沉「陸地航母」畫面曝！他闖紅燈左轉　遭0剎車猛撞…130萬秒成廢鐵橫躺路中

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

財經熱門新聞

「勞保退休金」該不該提前領？預期再6年破產...

威力彩頭獎衝11億　聰明包牌拚今年最大獎

振興三倍券來了！最高回饋、領取方式「懶人包一次看！」

中華電6/30一早舉辦5G啟用典禮

台灣大5G開台搞突襲！連假尾聲宣布6/30開台

三倍券電商白名單出爐！　航空公司官網、主題樂園網站皆可使用

振興三倍券可透過簽帳金融卡回饋！　唐鳳：部分店家提供早鳥優惠

超港贏星有優勢！台灣游資多　會計師建議發展「具特色的金融中心」

超港贏星要快！銀行業者：資金返台詢問度高　政策越開放機會越多

中國信託「家‧如常」影片有彩蛋！搭景重現1970年代　彰顯台灣精神

超港贏星不想喊！金管會分析有3差異　台灣5招應對「走自己的路」

加油要快！汽柴油明天起連九漲「九五汽油續創三個月來新高」

超港贏星有阻礙！中經院李淳：兩岸政治因素　台想取代香港機率小　

iPhone豆腐頭充電器走入歷史？　傳全新快充組將下放所有機款

更多熱門

相關新聞

全球第一艘郵輪在台復航！8/2出發

全球第一艘郵輪在台復航！8/2出發

終於確定了！台灣將成為全世界第一個遊輪復航的國家，由雄獅旅遊和星夢郵輪攜手推出「郵輪跳島」將於8月2日正式啟動，以星夢郵輪旗下「探索夢號」出發至澎湖、金門或馬祖進行4天跳島行程。雄獅集團董事長王文傑表示，跨國旅遊無法預測，原本8,000億的國人出境商機，將由外轉內，需求帶動供給面，帶領臺灣觀光步入新世紀！

星夢郵輪跳島4天3夜萬元有找

星夢郵輪跳島4天3夜萬元有找

雄獅通過配發2元現金股利　攜手星宇進軍短線高端市場

雄獅通過配發2元現金股利　攜手星宇進軍短線高端市場

觀光業估2024年全面恢復　雄獅王文傑：國民旅遊的機會來了！

觀光業估2024年全面恢復　雄獅王文傑：國民旅遊的機會來了！

台灣「慘」業輪廓浮現　謝金河點出5大重創產業

台灣「慘」業輪廓浮現　謝金河點出5大重創產業

關鍵字：

雄獅星夢郵輪

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

孫生爆「等女友」衝突片！長髮妹是「極巨版黃捷」

更多

最夯影音

更多
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面