不甩疫情「大辦250人婚禮」！15賓客確診1人死　新郎官也慘中鏢

▲印度一家人不顧疫情規定辦婚禮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

印度新冠肺炎疫情嚴重，自6月以來，單日新增確診病例已多次出現最大增幅。皮爾瓦拉縣有一家人日前因公然藐視疫情相關規則，大肆舉辦婚宴，導致包含新郎在內的15人感染新冠病毒，其中1人死亡，還被罰款62萬6600盧比（約新台幣24萬4864元）。

據《印度斯坦時報》報導，該場婚禮於6月13日舉辦，在疫情相關規定下，這一家人只被准許邀請50名賓客，結果他們竟然無視規定，邀請了250人參加婚禮。

然而，婚禮中沒有人配戴口罩、使用消毒液或者採取社交距離措施，在這樣的情況下，包含新郎在內的15人感染新冠病毒，其中1人死亡。

據悉，這一群聚感染事件為當地帶來不小的損失，邦政府因安排這些賓客接受隔離、檢疫、測試，並為他們提供食物、救護車等服務，而損失60多萬盧比（約新台幣24萬元）。

● 好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快來點我】