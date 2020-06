快訊／4槍手「闖證券大樓掃射」　巴基斯坦恐怖攻擊至少5死！

▲巴基斯坦證券交易大樓發生恐怖攻擊。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

巴基斯坦位於喀拉蚩(Karachi)的一棟證券交易大樓29日遇上恐怖攻擊事件,當時4名槍手闖入並掃射,造成至少5人死亡,過程中保全與警官也殉職。當地警方指出,4名槍手皆已喪生。

Geo News報導,巴基斯坦證券交易所29日上午遭到攻擊,4名武裝分子都已被擊斃,此外,4名保全與1名警官在過程中殉職。還不清楚是否有其他公民傷亡。

武裝分子當時在大門口以手榴彈進行攻擊,無差別開槍傷害他人並試圖闖入大樓。周邊區域隨後被當局封鎖,傷者也送醫治療,大樓內部的群眾則接受疏散。

巴基斯坦證券交易所主任哈比普(Abid Ali Habib)表示,槍手從停車場離開,接著對每個人開槍。有關官員說明,目前局勢已得到控制,所有武裝分子都被擊斃,警方也展開搜查行動。

Two killed as terrorists attack Pakistan Stock Exchange in Karachi, people from the building being evacuated: Pakistan media pic.twitter.com/IUeqvtYyoz