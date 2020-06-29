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東京連4日破50例...政府堅決不考慮重啟緊急狀態！曝「數字高主因」

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▲▼日本疫情,東京一處車站民眾皆戴上口罩。（圖／路透）

▲日本近期每日新增確診數都在100人上下。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本官房長官菅義偉29日就近日東京都單日確診人數持續上升一事表示，雖然東京28日出現60例確診，是解除緊急狀態後最多，但這樣的結果是因為相關單位不論有無症狀，積極地針對確診病患的親密接觸者等人進行檢查，所以政府暫時不會考慮是否要重新宣布緊急狀態。

根據《日本放送協會》報導，日本宣布全面解除緊急狀態已經超過一個月，然而東京都的每日新增確診人數卻遲遲沒有緩和，甚至在28日創下宣布解除緊急狀態後的新高，達到60人，而這幾日的全國每日新增確診數也在100人上下移動。對此，菅義偉強調，雖然數字看起來比往常多，但那是相關單位加強檢查確診病患親密接觸者的結果。

 

菅義偉29日上午在記者會中表示，「雖然目前以東京為主，持續有新的感染者出現，但那是因為相關單位對親密接觸者，不論有無症狀都積極採取檢測，這也是造成數字略高的原因之一。」他也強調，目前的情況不需要重新宣布緊急狀態或是要求減少各地區間的移動，但政府會持續和地方政府合作，緊盯各地區的疫情，在防疫與社會經濟活動中取得雙贏。

菅義偉表示，新冠肺炎疫情在氣溫高的中東地區等國也在持續擴大，因此無法證實一到夏天疫情就能夠趨緩，必須做好萬全準備迎接下一波高峰來襲。

另一方面，東京都29日新增58例確診，目前已經連續4日單日新增超過50人。

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