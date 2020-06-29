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重罰逼車族！日本修法最高開罰100萬　30日正式上路

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▲▼塞車、汽車、車子、車輛 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲日本自30日起，將針對逼車行為正式開罰取締。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者王佩翊／編譯

日本日前通過新版道路交通法，修正後的法案明確定義「逼車行為」為違法行為，且最高可處5年以下徒刑，或100萬日幣（約新台幣27萬元）以下罰金，新制將於30日正式上路。29日則有包含警察在內的30人前往東京都八王子市的中央自動車道石川停車區發放傳單，向駕駛宣導新制。

根據《日本放送協會》報導，日本過去在法律上對逼車行為並沒有明確定義，這次透過修正法案，將「以妨害他人通行為目的之貼近車輛與急煞行為」定義為逼車，並針對該行為訂定罰則。如果駕駛因逼車行為造成他人危害，最高可處5年以下徒刑，或100萬日幣（約新台幣27萬元）以下罰金。

東京都八王子市中央自動車道的石川停車區，29日有包含警察在內的30人向來往車輛發放寫有「逼車是犯罪」的傳單，宣傳將於30日正式上路的新制。

一名拿到傳單的50多歲駕駛表示，「因為新冠肺炎爆發，所以我開始開車上班，但是在通勤時，會遇到有些車可能是因為趕時間，出現類似逼車的行為。希望他們不要再危險駕駛。」

另一方面，警方29日出動直升機進行取締，同時也會察看是否有可疑車輛。警視廳強調，未來也將配合新制，加強取締高速公路與一般道路的逼車行為。

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