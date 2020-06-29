彰濱工業區將試辦移工外展　勞團：根本是圖利特定資方

▲彰濱工業區。（資料照／彰化縣政府提供）

記者余弦妙／台北報導

勞動部近期預告修正聘僱外國人士來台工作許可審查辦法，其中首先開例的，就是在彰濱工業區試辦產業移工外展模式，不過，今（29）日台灣國際勞工協會、移工聯盟等到勞動部抗議，此舉就是讓移工派遣化，這將會降低移工的整體勞動條件，根本就是以專案之名圖利特定資方。

臺灣移工聯盟代表翁倩文表示，從勞動部的草案及相關資料得知，彰濱工業區可以使用這些外展製造業移工的廠商必須符合「特定製程或特定時程」的廠商，所謂的特定製程是指如異常溫度、有毒氣體等高風險事業，而特定時程則為半夜工作，而這些移工來臺灣之前都不知道工作內容。

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翁倩文更提到，再加上這些移工每3-6個月就得重新適應全新、危險的勞工環境，形同讓這些移工被迫在不同工廠間流轉，若是再加上必須輪班的情況下，發生職災的機率極高。

對此勞動部回應，為解決彰濱工業區因地處偏遠之缺工問題，經濟部研擬出「推動外籍製造工外展彰濱工業區試辦服務方案」，規劃彰濱工業區服務中心委託非營利組織(NPO)擔任雇主調度移工至缺工廠商從事製造工作。經濟部多次提送勞動部社會對話平台討論，經委員討論獲致共識同意試辦彰濱外展方案，另請經濟部於試辦1年後提出成效報告。

另外，勞動部說，彰濱外展案將以50名員額進行試辦，外展機構聘僱移工期間為3年，所聘僱移工仍適用勞動基準法、勞工保險法、職業安全衛生法、性別工作平等法等相關勞動法令規定，且外展機構應擔負法定雇主責任，例如負責生活照顧以及為移工辦理勞健保等。另使用廠商應連帶負擔勞動基準法及職業安全衛生法雇主之職業災害補償責任、損害賠償責任及防止工作者發生職業災害責任等，以保障外展移工權益。

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