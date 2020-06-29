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台股失守5日線！台積電、大立光跌逾1%　指數收11542點

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▲▼新冠肺炎疫情延燒，星期一美股上演跳水戲碼，大跌一千多點。受美股大跌影響，台股週二(2/25)一開盤即下跌一百多點，盤中跌勢收斂，盤勢緩步上揚在平盤之下遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲美股上周出現大跌，台股29日開低殺低，收跌118點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股端午連假休市期間，美股四大指數大跌，使得台股今 (29) 日開低殺低，盤中台積電跌逾 2%，加權指數最低回測 11500 點，終場收在11542點，下跌118點或1.01%，成交量2064.17億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以312元作收、下跌1.73%；鴻海（2317）以85.2元作收、上漲2.04%；股王大立光（3008）以3940元作收、下跌1.75%。

請繼續往下閱讀...

大型權值股中，除了鴻海及中華電上漲外，其他都下跌，聯發科跌幅2.59%。

今日上市各類股以生技類股表現最佳，上漲1.83%，表現較差者為半導體股類股，下跌1.75%。

由於全球新冠肺炎疫情持續擴散，使得生醫相關族群，再度接棒成為台股穩定軍心的族群，亞諾法、寶齡富錦、康那香、恆大全面噴出漲停。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日主要反應端午節國際股市重挫，導致台股開低走低，且亞股整體表現也沒止穩，目前美股短線疫情衝擊依然存在，台股指數跌破5日均線，10日均線也呈現下彎，接下來要留意月線是否守穩，如果沒守住的話，指數繼續下跌機率大。

此外，今日蘋概三王不同調，簡伯儀指出，鴻海上漲主要原因是基期低，相對抗跌，而大立光、台積電股價已經很高，表現當然會受到較大影響。

展望後市，簡伯儀表示，雖然資金行情持續發酵，但推升力道動能趨緩，操作上要小心，不建議追高。

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