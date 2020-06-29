越早戴越好！　日本研究證實：「戴口罩」可降低新冠肺炎死亡率

▲ 東京一處車站民眾皆戴上口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒（COVID-19）在全球造成1026.5萬人感染，奪走其中50萬人性命。疫情大流行之下，口罩成為最搶手的自我保護工具。日本最新研究更指出，戴口罩確實可以降低死於新冠肺炎的風險。

根據《南華早報》，來自日本兵庫縣宮澤醫院及美國休士頓大學-維多利亞分校（University of Houston-Victoria）的研究團隊利用英國市場研究公司YouGov取得的數據，以模型了解不同因素如何影響不同國家的新冠肺炎死亡率，23日發表結果指出，截至目前為止，最關鍵的因素就是「戴口罩」。

YouGov針對20多國民眾進行調查。當被問及是否在公共場合配戴口罩，回答「是」的英國人僅21%，但這項數據在部分亞洲國家超過90%。在公共場合不戴口罩在中國屬違法行為，已有幾名外國人因此被捕。日本未強制規定，但大多數民眾都會戴口罩。

研究人員發現，戴口罩的比例是預測每百萬人中死亡人數最強而有力的因素，「人們越早開始戴口罩越好。」6月初通報的死亡個案中，有將近80%可能和他們3月中旬不願意戴口罩有關。戴口罩會產生一些積極效果，但到5月初，這些效果已經趨於穩定。

此外，英國劍橋大學4月進行的研究顯示，在印度以外的亞洲國家，普遍配戴口罩對抑制疫情發揮作用。美國加州理工學院6月一項研究也將口罩評為「預防人傳人的最佳方法」。

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