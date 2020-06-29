外媒盛讚！世界少見「驕傲月活動」在台灣　疫情衝擊下為全球LGBT遊行

▲ 6月28日台北驕傲遊行。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

51年前的6月28日，美國紐約LGBT族群聚集紐約一家同志酒吧「石牆」，警方的搜索點燃暴動，後續示威抗議也成為性少數者權利運動之分水嶺。6月因此成為「同志驕傲月」，許多國家每年都在6月最後一個周日舉辦同志遊行，今年卻因新冠疫情被迫取消，但台灣仍有實體遊行舉行，28日在中正紀念堂外登場，受到多家外媒關注。

英國BBC報導，全球大多數國家都因新冠病毒（COVID-19）大流行取消遊行之際，台灣是少數舉辦活動的國家之一。200多人聚集在台北自由廣場，號稱是「為世界遊行」。

主辦這場活動的台灣同志運動發展協會顧問陳宏昌（Darien Chen）表示，全球有500多場活動被取消，能夠舉辦遊行是一種榮耀。他提到，台灣LGBT族群希望紀念美國首次同遊滿50周年，「全世界都面臨大流行高峰，所以台灣不會退讓。我們必須持續懷抱希望的火焰，為了世界挺身而出。」

▲▼ 參加遊行的民眾使用彩紅口罩套，還有不少外國人。（圖／路透）

除了台灣LGBT族群，現場也有不少外國臉孔。在台生活6年的法國變裝藝術家Cookie向《法新社》表示，「我在這裡為了法國而遊行。既然世界上其他地區無法遊行，甚至無法出門，我們可以為那些地區而遊行。」

《路透社》則報導，同志在世界上許多國家仍是禁忌，甚至犯法。而民主程度極高的台灣是自由價值的堡壘，更在2019年成為亞洲首個將同性婚姻合法化的國家。28日遊行現場，200多人戴著彩虹口罩、揮舞彩紅旗，一路走向中正紀念堂。陳宏昌向《路透社》說明，「在全球其他地區都處於疫情高峰期之下，只有台灣能做到。」

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