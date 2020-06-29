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貨運工會要求落實工會法　勞動部回應：企業違法將開罰　

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▲▼貨運工會要求落實工會法。（圖／貨運工會提供）

▲貨運工會要求落實工會法。（圖／貨運工會提供）

記者余弦妙／台北報導

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今（29）日到勞動部陳情，要求勞動部表態禁止雇主約談或調查員工是否加入工會，提出使雇主落實工會法第7條「勞工應加入工會」的作法，並表態禁止雇主不得發表對員工加入工會的不利言論。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會理事長林志雄表示，貨運倉儲產業中違反勞基法情況相當普遍，但工會數量極少，工會自2017年成立起，就致力協助爭取從業人員籌組、加入工會，不過，新成立工會除了要面臨組織草創期會員、幹部缺乏之困難外，更要面對資方動輒約談、調查員工是否參與工會之雙重壓力。

請繼續往下閱讀...

林志雄更指出，還曾發生過主管指示下屬，不得在工會群組中發言或加入，甚至還發生公司逐一打電話給工會成員要求退出，因此要求勞動部應該嚴禁企業這種行為。

對此，勞動部回應，勞工籌組工會及加入工會當為重要的勞動權之一，《工會法》均有明文保障，換言之，勞工如欲籌組或加入工會，雇主應尊重其意願，任何不當干涉，禁止的管理行為，舉例來說，隔離約談，不確定的報復或懲處等)造成勞工怯於行使法律所賦予的團結權，都可能涉及違反《工會法》中不當勞動行為的規定。

勞動部表示，以往曾有個案雇主試圖以其優勢的管理權，阻止勞工籌組工會，而被勞動部不當勞動行為裁決委員會認定違法，並給予連續處罰。

另外，勞動部更呼籲，事業單位應尊重勞工團結權的行使，不得以任何管理上的理由介入個別勞工之選擇與自由意願，保持中立，一旦經勞動部不當勞動行為裁決委員會認定有不當介入之違法行為，將會依法進行處罰15萬元。

有關要求加強汽車貨運暨倉儲業的勞動條件檢查，因汽車貨運暨倉儲業涉及公共安全，勞動部表示，每年均規劃辦理勞動條件專案檢查，也會透過跨部會協商機制，每年例行與交通部公路總局合作辦理「常態性汽車貨運三業聯合稽查」。

此外，勞動部亦已將「運輸及倉儲業」列為重點檢查對象，責請各地方政府於規劃一般檢查時優先選列，加強檢查之密度與強度，如查有違法均依法處理。如駕駛有權益受損情形，亦可撥打本部「1955」專線，勞動部將於受理後第一時間責請各地方政府派員實施檢查。

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