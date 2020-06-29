美國封殺中興、華為　波頓爆「習近平2度致電，向川普求情」！

▲川普與習近平出席2019年G20大阪峰會。（圖／路透）



記者吳孟臻／綜合報導

美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）出書《事發之室：白宮回憶錄》大爆秘辛，新書內揭露，中國領導人習近平曾2度致電川普，如果美國肯放鬆對中興通訊和華為的制裁，他將欠川普一個人情。

新書裡提到，習近平2018年5月8日與川普進行電話通話，習近平提起中興通訊因涉嫌違反美國對伊朗的制裁，而被美國發出限制令的事情。川普為此回應，他已指示商務部長提出解決辦法。習近平聽到後表示，他將欠川普一個人情。

一周後，川普5月13日在推特表示，經過自己和習近平共同努力，將盡快讓中興通訊恢復運作，因為制裁，中國人失去太多的工作機會。同年7月，美國取消對中興通訊的嚴重禁令。

波頓也在書內透露，2019年6月舉辦G2大阪峰會前夕，習近平再度致電川普，極力反對美國將華為列為出口管制實體清單，希望撤銷對華為的封殺，並警告，如果處理不當，華為將會損害雙邊關係。

通話一周後，川普指出，華為的情況很複雜，美國企業對無法與華為合作感到不開心，只要不涉及國安威脅，美國企業可供貨給華為，也透露，已對華為出售大量產品。

不過今年美國與中國情勢緊張，川普5月再度對華為發出封殺令。

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