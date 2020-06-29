密西西比州91票通過！移除州旗上「藍X」圖樣　新旗11月公投

▲大多人認為，密西西比州州旗帶有「種族歧視」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

佛洛伊德之死引發了全球反種族歧視浪潮，密西西比州（State of Mississippi）參眾議會28日投票，以91票贊成、23票反對，通過更換州旗的議案，將更改內含南方邦聯戰旗的州旗，在場旁聽的觀眾立刻發出歡呼聲。南方邦聯在美國內戰期間擁護奴隸制，使用的旗幟為紅底白星藍叉，大多數的人認為這是「種族歧視」的象徵。

綜合外媒報導，州長里維斯 （Tate Reeves）於27日表示，「如果該法案通過後，我會在議案單上簽字」，希望可以將密西西比州推向現代化，找到一種方法，可以讓大家團結起來，而不是搞分裂，「為了經濟繁榮，為了下一代的孩子擁有更好的未來，我們必須團結，解決這個問題，且彼此間互相信任。」

根據決議案的內容，密西西比州將成立9人委員會，負責新旗幟的設計，原本州旗上左上角的「藍叉」將被刪除，13顆白星代表著13州殖民地，旁邊還會加上「我們信仰上帝（In God, We Trust.）」語句。新旗幟預計於11月公開進行公投，若順利通過即成為新的州旗，否則委員會得重新設計新的旗幟。

密西西比州是美國南部的一個州，州旗於1894年啟用，是目前唯一含有美利堅聯盟國戰旗的美國州旗。州政府曾在2001年4月17日進行更換州旗公投，將左上角的聯盟國戰旗更換為藍底上的20顆星，外圈13顆星代表十三州殖民地，內圈6顆星表示曾擁有密西西比地區主權的六個國家；中間的大星表示密西西比州，20顆星還表示密西西比州是美國的第20個成員，但是這面新旗在公投中落選，原旗得以繼續使用。