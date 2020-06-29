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6月CCI出現反彈回升　專家：下半年經濟要復甦就靠內需消費

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▲▼花蓮台開新天堂樂園端節假期連續兩天湧現3萬多人潮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲端節假期全台各地湧現旅遊人潮。（資料照／記者王兆麟翻攝）

記者余弦妙／台北報導

中央大學台經中心今（29）日公布6月消費者信心指數（CCI）調查，總數為68.77點，與上月相較上升3.9點，台經中心執行長、中央大學經濟系教授吳大任表示，本次的六項分項指標皆上升，其中上升最多的是「未來半年投資股票時機」，不過還是因為有受到疫情的關係，導致跟去年相比還是相對低很多。

本次調查六項分項指標，六項指標物價水準（38.9點，月增3.65點）、家庭經濟狀況（81.75點，月增3.7點）、國內經濟景氣（82.9點，月增3.85點）、就業機會（75.55點，月增4.05點）、投資股市時機（41.6點，月增4.7點）、購買耐久財（91.9點，月增3.45點），其中上升幅度最多的為投資市場時機。雖六項指標在本月都反彈回升，但從絕對水準來看，六項指標全部偏向皆悲觀指標。

請繼續往下閱讀...

另外，在「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為91.2點，較上月的調查結果上升3.45點，呈現悲觀態度。「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為90.45點，較上月的調查結果上升2.65點，顯示民眾對自己健康呈現悲觀。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為86.45點，與上月的調查結果相較上升2.85點。

在台灣能源安全指標(TESI)方面，109年第一季台灣能源安全指標為86.1點，較108年第四季（85.4）增加0.7點、相較去年同季（80.9）增加5.2點。

▼中央大學台經中心公布６月份ＣＣＩ。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼中央大學台經中心公布６月份ＣＣＩ。（圖／記者余弦妙攝）

吳大任分析，6月份會出現反彈回升主要還是因為台灣防疫做得好，所以在5月底到6月內需就逐步恢復正常，尤其在端午連假也可以看到人潮都有回流現象，不過這次的疫情跟上次的SARS比較不一樣，主要是因為受影響的範圍不一樣，新冠肺炎疫情影響到了全世界，雖然台灣目前內需市場回復了，但國外的疫情還是相當嚴重，像是美國還是非常不樂觀，自疫情爆發後，美國的經濟數據都還是太好，雖有緩步回升但仍尚未回復，所以本質上還是要回到疫情控制。

對於投資股票時機，中央大學經濟系教授姚睿分析，投資人對於市場不必過度悲觀，雖然新冠肺炎疫情仍有很大的不確定性，不過股價波動、修正已不如三月劇烈，市場反應逐漸鈍化，台灣生產、消費活動正常運作，但內需旅遊產業受信心不足影響，外銷則是要看國外需求而定，台灣優質企業仍值得投資人關注。

展望未來，吳大任表示，對於下半年的經濟，台灣還是需要靠內需來拯救，目前看來若是想依靠外銷會比較困難，主要是目前以疫情控制來說，台灣相對於其他國家來說是比較好的，因此下半年靠內需比較有機會可以復甦經濟，且從相關指標來看也能看出國人消費信心回升。

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