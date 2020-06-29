三倍券禁止套現　經長王美花：用現金交易將違反相關規範

▲振興三倍券將於本周開放預購。（圖／行政院提供）

記者王曉敏／台北報導

「振興三倍券」將於周三（7月1日）開放預購，行政院今（29）日上午召開「三倍券網站教學」記者會，由政委唐鳳、副院長沈榮津及經濟部長王美花親上火線教學三倍券購買及使用秘訣。

此前，三倍券的官網已詳列三倍券的4種領取方式及優惠合作店家的加碼方案，而針對民眾私下交易，以三倍券換現金的部分，王美花表示官方是禁止的，但若商家以收到的三倍券與上游廠商購買原物料則沒有問題，屬於正常的商業流通，「它（三倍券）就跟真鈔一樣可以再去買賣，我們也非常鼓勵大家一輪、兩輪、三輪的使用。」

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王美花指出，若民眾被抓到私下交易三倍券，可能會有違反相關的規範，不過細部的規定包括具體規範或罰則，則仍待相關單位釋出。

至於民眾相當在意的實體券找零問題，王美花表示廠商是可以不找零的，「但有些廠商願意主動找零，我們沒有禁止。」王美花也指出，目前廠商大多是推出價值超過200元或500元的消費但只收200元或500元整的促銷方案，許多商家也都願意配合。

三倍券將於本周三開放預購，只要是中華民國國民或有居留證的配偶，7月15日可以直接在郵局購買三倍券；如果要在超商買，7月1日開放預購、7月15日開始領券。至於信用卡、電子票證及電子支付三種非實體券，同樣都是7月1日開始綁定，7月15日開始累積消費滿3000元回饋2000元。

至於如何領取，民眾自7月1日起到三倍券網頁綁定實名制卡片，12月31日前累計消費滿3000元，收到通知後，直接到超商靠卡回存2000元。

選擇領取紙本券的國民及有居留證的配偶，須在7月1日至7月7日期間到三倍券官網預訂，並指定領取超商，可以在網站上直接繳費、也可以去超商事務機印繳費單到櫃檯繳費；7月15日後，再攜帶健保卡和身分證（或居留證）到指定的超商臨櫃領取。

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