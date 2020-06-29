鐵鍊出動！林為洲肉身霸佔主席台　藍委噴綠漆「撤回提名」

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立院黨團霸佔議場抗議監察院人事案，黨主席主席江啟臣、立委林為洲與蔣萬安等人霸佔議場主席台，決定堅守立院，江啟臣戴著工作手套，甚至還出動鐵鍊，意味打死不退的決心。

林為洲將鐵練的一頭綁在主席台的麥克風上，另一頭則綁在自己的腰上，堅定霸佔主席台。另外，主席台兩旁有立委分別站崗，兩側出入口也被大量的桌椅堵住，現場有立委直接在桌上繼續噴漆。

▲國民黨團攻占立法院議場現場。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



在議場主席台前，國民黨也放上了「德不配位，撤換陳菊」的巨幅抗議布條，主席台、發言台，官員備詢台也都噴上了綠漆，紅色地毯上也被噴上了白漆。

▲國民黨立委林為洲肉身綁鐵鍊佔主席台。（圖／翻攝ETtoday直播）

江啟臣表示，聽說立法院下令要用油壓剪剪掉鐵鍊，打算強制排除，「今天這些椅子擋住的不是門，擋住的是酬庸和不適任的提名」，黨團會持續堅守，如果動用警察，用油壓剪剪掉鐵鍊，屆時剪掉的是人民連在一起的心、是民意。

為抗議總統蔡英文提名陳菊擔任監察院長，國民黨28日下午4點發動立委攻佔國會議場。國民黨主席江啟臣、立委林維洲與蔣萬安等人29日發表完聲明後繼續霸佔主席台，江啟臣雙手戴著工作手套，林維洲甚至把鐵鍊綁在自己身上，意味打死不退的決心。

▲國民黨立委霸佔立法院議場，杯葛監察院人事案。（圖／ETtoday直播）

除立院場內被霸佔外，還有上百位支持者在外面聲援藍委，八百壯士號召民眾聲援陳抗，29日一早聚集時間7點一到，零星民眾聚集立法院大門前，甚至還有戰車要繞行立院、監院，引發外界關注。

▲國民黨團攻占立法院議場現場。（圖／記者屠惠剛攝）

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