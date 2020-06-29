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車才停好孩子就掉出來了！　孕婦在醫院門口生產...尖叫聲害警察誤會

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車子才停好就要生！　孕婦在醫院門口生產...崩潰叫聲害警察誤會有慘案。（圖／翻攝自Facebook／Natural Birthworks）

▲孕婦來不及走到醫院，只能在停車場生產。（圖／翻攝自Facebook／Natural Birthworks

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名孕婦近來和丈夫緊急前往醫院生產，然而車才剛抵達醫院，腹中胎兒卻等不及了，最後只好在停車場為寶寶進行接生，淒慘的叫聲讓警方關切以為有嚴重案件，生產過程則被醫院監視紀錄器給拍了下來，成為令人難忘的經驗。

即將臨盆的孕婦安德森(Susan Anderson)，上週與丈夫約瑟夫(Joseph)緊急前往馬蓋特市(Margate)的自然生育中心(Natural Birthworks)，沒想到才剛抵達寶寶就要生了，只差幾步就能進到醫院。

從監視紀錄器可看到，安德森蹲在停車場中，醫院助產士洛瓦娜(Sandy Lobaina)立即前來幫忙，她的尖叫聲還吸引2名員警上前關心，對方驚嚇詢問，「需要救援服務嗎？」洛瓦娜告訴他們，「不不不，她是要生產了」。

幸好在眾人幫助下，安德森順利生下寶寶，身為助產士的洛瓦娜表示，雖然曾遇過不少瘋狂情況，但這種情況也是第一次遇到，「從來沒有在停車場生的，寶寶有時候真的來得很快」。影片分享在網路獲得5.8萬人次觀看，安德森笑稱，「在這個艱難的時間點，如果影片能夠給人們帶來一些正面的喜悅或鼓勵，那就夠了。」

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