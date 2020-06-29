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全球確診數破千萬！專家：第二波疫情若爆發　各國已無力再鎖國

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▲分析家指出，即使新冠肺炎第二波疫情爆發，各國也無力再鎖國。（圖／路透）

▲分析家指出，即使新冠肺炎第二波疫情爆發，各國也無力再鎖國。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，目前全球確診病例數達到1009萬9576例，其中50萬390人死亡。正當全球逐步解封之下，疫情又再度襲擊，有專家分析，即使第二波疫情爆發，各國也不太可能實施全面封鎖。

據CNBC報導，正當不少國家準備迎接正常生活時，又開始出現大量的確診案例，短短三天內增加五十萬人，尤其美國屢創單日確診數新高。瑞信（Credit Suisse）亞太區資訊辦公室高階投資策略師Suresh Tantia認為，即使疫情再度爆發，也不太可能再見到全球經濟關閉。

▲巴基斯坦,新冠肺炎,世界疫情。（圖／路透）

此外，瑞銀全球財富管理亞太區股票主管Hartmut Issel也持同樣看法，「世界各國不太可能再走上全面封鎖的道路，因為一封鎖將導致1個國家每月損失至多3%的GDP，就算是最富有的國家也無法承擔額外2至3個月的全面封鎖。」

國際貨幣基金組織（IMF）估計，在那些仍在高感染率的國家中，如果有更長期的封鎖行動將嚴重影響經濟活動；然而，在經濟與防疫上如何取得平衡，恐怕至今還是各國至今最難處理的課題。

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