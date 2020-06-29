被「黑人的命也是命」忽視了　非裔受害者父親：他們留我自己奮戰

▲美國非裔男子傑米爾·肖（Jamiel Shaw）盼為遭非法移民殺害的兒子討公道，控「黑人的命也是命」忽視非死於警方暴力者。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

美國非裔男子喬治·佛洛伊德（George Floyd）之死在全國點燃「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威活動，而佛洛伊德的家人也獲得超過1300萬美元（約新台幣4億元）的捐贈。然而，在全美為執法過當而死之非裔民眾尋求正義的同時，一位在2008年遭非法移民殺害的非裔青少年的父親傑米爾·肖（Jamiel Shaw）表示，因為自己兒子的死因非警察暴力，不僅從來沒有得到「黑人的命也是命」活動的支持，非裔領袖還迫使他「低調哀悼」。

傑米爾告訴媒體《Fox News》：「看來『黑人的命也是命』只為死於警方暴力的民眾討公道。我兒子在2008年遭到殺害，而當我向外界求助時，並沒有人理會我，尤其是那些非裔民權領袖，我原本還以為能夠得到大量非裔的支持。」

他又說到：「但由於兇手是非法移民，以及這些移民在加州（California）獲得支持的方式，沒有人願意站出來幫我，因為他們不想被捲入有關非法移民的案件，所以就留我自己奮戰。」

傑米爾的兒子小傑米爾·肖（Jamiel Shaw Jr.）在2008年3月被同時是非法移民的幫派分子佩德羅·埃斯皮諾薩（Pedro Espinoza）所殺害，原因是埃斯皮諾薩將其誤認為敵對幫派成員。