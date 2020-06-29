「沒戴口罩」買星巴克遭拒…女PO網公審　網砸250萬力挺店員

▲星巴克店員以「沒戴口罩」為由，拒絕服務一名女顧客，還意外獲得網友募資力挺。（圖／翻攝自GoFundMe，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國加州一名女顧客到星巴克消費時，由於「沒有配戴口罩」，所以被24歲的男店員萊寧.古鐵雷斯（Lenin Gutierrez）拒絕服務，因此，她便生氣的將對方照片PO上網抨擊。不過網友們得知後，反而一面倒向萊寧，認為不該「因為做對的事情而被欺負」，而後還有人發起募資行動力挺店員，金額截至目前已超過8.6萬美元（約新台幣254萬元）。

據CNN報導，萊寧是加州聖地牙哥（Santiago）一家星巴克的男店員，日前因為有一名女顧客來店消費卻「不戴口罩」，所以他便拒絕服務。這名女顧客吉莉絲（Amber Lynn Gilles）被詢問是否有口罩後，心生憤怒，便拍下萊寧.古鐵雷斯的照片PO上臉書公審，「星巴克的萊寧拒絕服務我，因為我沒有戴口罩，下次我會等警察來，並帶上醫療豁免單」。

不過，吉莉絲的貼文並沒有如願讓萊寧受到輿論攻擊，反而吸引大票網友支持「拒絕服務不戴口罩的顧客」的行為。26歲的網友科恩（Matt Cowan）表示，他對咖啡師「因為做對的事情而被欺負」感到不悅，因此決定在籌資平台「GoFundMe」上發起募資行動，邀請支持者一起給萊寧小費。

科恩表示，戴著口罩是為了保護自己和其他人的安全，「如果您戴著口罩不舒服，星巴克還有其他購買咖啡的方法」。

原先募款的目標只希望達到1000美元（約新台幣3萬元），想不到目前竟已突破8.6萬美元（約新台幣254萬元）。萊寧表示，即便與科恩互相不認識，但看到對方為自己發起募資行動，還是感到非常激動，「我不知道該如何真正表達每個人給我的機會以及所帶來的感謝和祝福」，他將運用這筆資金來實現自己成為舞者的夢想。

據悉，加州規定，當「人與人的距離無法保持6英尺（約1.8公尺）」時，於任何地方都必須配戴口罩，聖地牙哥的發言人也表示，企業可以選擇不為「沒戴口罩的顧客」服務。

星巴克的發言人則表示，各地的法規都不同，不過許多分店都能讓沒戴口罩的顧客透過開車、門前付款交貨等方式購買咖啡，「我們希望所有顧客都能在我們店內受到款待」，但仍要遵守公共衛生官員的社交距離與安全規程，其中就包含必須配戴口罩才能進入店內。