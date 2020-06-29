「1歲半男童關狗籠」巨蟒旁邊爬！ 迫和700隻動物生活　只能吃腐敗食物





▲一名1歲半小男童被關狗籠，生活環境惡劣。（圖／翻攝自Henry County Sheriff`s Office，下同）



記者吳孟臻／綜合報導

美國田納西州亨利縣（Henry County）警方在25日進行動物救援行動，在現場發現一名1歲半的小男童也被關在狗籠裡，旁邊甚至有3公尺的危險巨蟒。目前已逮捕男童的母親、繼父和祖父，他們將面臨多項罪刑指控。

亨利縣警長26日在記者會上表示，他們收到一通虐待動物的匿名檢舉，當他們趕到通報地點，一共找到8條蛇、56條狗、10隻兔子、86隻小雞、1隻守宮、4隻鸚鵡、3隻貓、1隻雉雞、3隻蜜袋鼯，以及531隻的老鼠和倉鼠，多達700隻動物被飼養在非常糟糕的環境，其中幾隻已經死亡。

▲現場共有56隻狗，狀況不佳，動物救援隊到場協助救援。



更驚人的是，居然有小男童被關在移動屋（mobile-home）客廳的鐵籠中，旁邊就是8條蛇，蛇的飼料甚至灑到小孩的籠子邊，地上有一堆老鼠跑來跑去。房屋四周看不到任何屬於男童的物品，沒有嬰兒床、沒有毛毯，玩具全堆在籠子內，警長推測，小男童應該從出生後，生活空間只侷限在籠子。

當他們將籠子抬起，聞到很濃濃的尿騷味，籠子下跑出多條蟲。不只如此，廚房也久久沒有整理，爬滿成千上萬隻的蟑螂和蛆蟲，食物腐爛、垃圾堆滿地，「籠子上放著食物和垃圾，小孩一定餓壞了」警長說。

除此之外，警方還在現場發現127株大麻和7隻槍，男童的42歲母親希瑟（Heather Scarbough）、46歲繼父湯瑪斯（Thomas Jefferson Brown）、62歲爺爺查爾斯（Charles Brown）被控虐待兒童、虐待動物、製造毒品等罪行。

警方將小男童和動物營救出來，目前暫時把男童安置在兒童服務部的機構；動物則是經過獸醫檢查，會被送到動物救援中心以待回復健康。



▲警方收到檢舉，在通報地點找到多達700隻的動物，有些已死亡。



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